Кошка-барабанщица и много музыки: как прошел антистресс-фестиваль «Кошкин джаз» в Самаре

Фестиваль прошел сразу в трех городах Поволжья. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Ало-оранжевый закат, танцы и джаз. Выходные жители Поволжья провели красиво и с музыкой. В трех городах России, Самаре, Пензе и Ульяновске, прошел большой антистресс-фестиваль «Кошкин джаз». Проект реализовался при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Большой Джазовый Уикенд в Поволжье».

На двух площадках в Самаре жители и гости города смогли насладится музыкой джазовых исполнителей. Концепция усатых-полосатых не только радовала посетителей мероприятия, но и помогла снизить уровень стресса у городских жителей. Кошки не только дарят покой и умиротворений, они - едва ли не самые музыкальные существа. «Кошкин Джаз» объединил города Поволжья и подарил уйму новых эмоций всем слушателям.

Джазовые коты в Самаре

В последние дни июля, с 28 по 30, в Самаре были отрыты две сцены. Первая расположена на второй очереди набережной, рядом с бассейном ЦСКА. На ней в течение дня, с 12 дня до 6 вечера, выступали джазовые артисты (более 100 человек). Неподалеку разместились лекторий, спортивная зона и картинная выставка.

Вторая площадка располагалась в «Универ-студии». Тут проходили выступления различных хедлайнеров, которые представляли собственные авторские проекты. Концерты пользовались популярностью у любителей современной музыки и джазовых направлений.

А знали ли вы, что кошачья тематика очень тесно связана с джазом? Джазмены по всему миру называют себя «Джазовыми котами» из-за ночного образа жизни. название «антисресс фестиваль» было выбрано тоже неспроста, ведь кошечки частенько помогают снизить уровень стресса, точно также как и джаз.

На сцене а выступали как джазисты из Самары, так и гости из Пензы и Ульяновска. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Объединение городов Поволжья

На сцене амфитеатра выступали как джазисты из столицы губернии, так и гости из Пензы и Ульяновска. Зрители также могли посмотреть, как проходит «Кошкин Джаз» в других городах, все благодаря прямому включению.

- В первый день фестиваля мы выступали на площадке в Пензе, потом посетили Самару, а завершили наш тур Ульяновском. Насколько я знаю, из Пензы по городам отправились мы и еще «ArgentumJazz», - рассказал Данила Бобрышев, участник группы «Притон Платона» из Пензы.

Межрегиональный фестиваль проводится только первый год, но организаторы планируют превратить его в ежегодный.

- Мы всегда размышляли над тем, как объединить волжские города, а в этом году получили еще и поддержку от Фонда культурных инициатив. Джаз в основном сосредоточен в столичных городах, а города Поволжья почему-то отрезаны от этого. Мы решили, что нужно это менять, дав возможность услышать топовых артистов в Самаре, Пензе и Ульяновске. Объединившись, мы хотим выстроить постоянную сеть, в которой будет возможность создавать качественные гастрольные туры джазовых исполнителей и объединять аудиторию вокруг них, - поделился Денис Рыбаков.

Атмосфера на фестивале действительно была уникальной. Множество парочек кружились в танце, сообразив импровизированный танцпол перед сценой. Плясали люди разных возрастов, а кто-то просто наслаждаясь музыкой.

- Город, в котором есть джаз, считает инновационным. Благодаря подобным городским фестивалям мы расширяем аудиторию. Многие не знают, что они любят джаз, пока не услышат его вживую, - смеется директор Самарского джазового движения Денис Рыбаков.

Месяцы подготовки и красочный мурал

Артисты, выступавшие на фестивале, показали высокий уровень подготовки. Конечно, ведь чтобы попасть на мероприятие, им пришлось пройти серьезный отбор.

- У нас в Самаре есть замечательное сообщество джазового движения, которое анонсирует различные мероприятия. Мы увидели объявление о фестивале и решили попробовать. Для того, чтобы поучаствовать, пришлось пройти конкурс: мы прислали свою визитку и видео с нашей музыкой. Не могу сказать, что у нас много времени ушло на подготовку, так как мы уже создали свой постоянный репертуар, так что по большей части старались чаще репетировать, - рассказала Маргарита Павлова, контрабасистка группы Jazz Steamers.

Джазисты из Пензы напротив, готовились долго. Подготовка к джазовому уикенду заняла у них не один месяц.

- Так получилось, что организаторы фестиваля - наши друзья, поэтому мы не могли пройти мимо и, как только узнали, сразу подали заявку, прошли отборочный конкурс и, вот, мы здесь. Не могу сказать, что мы чисто джазовая группа, нам нравится различные форматы, мы пытаемся сделать из них что-то свое. Благодаря месяцам репетиций мы смогли хорошо подготовиться к «Кошкиному Джазу», - поделился своей историей Максим Пономарев, участник группы «Притон Платона».

Фестиваль оставил след не только в сердцах самарцев, но и на стене. В арт-класстере «8 студий» на улице Молодогвардейской, 86 появился новый мурал. На нем изображены различные музыкальные инструменты и, конечно же, главный символ фестиваля - кошка-барабанщица по имени Зина.