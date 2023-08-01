Заплати за вход, но никто не спасет: под Самарой подросток погиб, купаясь на платном пляже

Подросток погиб, купаясь на платном пляже.

В минувшее воскресенье на пляже в Кинеле утонул 15-летний подросток. Хотя дело было на платном пляже, рядом не оказалось ни спасателей, ни медиков, которые могли бы спасти мальчику жизнь. Увы, это уже не первая смерть на воде в Самарской области за сезон. В разгар лета тонут и взрослые, и дети. В основном - на так называемых «диких» пляжах, где нет спасателей и медиков, а дно водоема не изучено на предмет опасностей. МЧС предостерегает - купание в незнакомых местах опасно для жизни. Но иногда пляж, куда люди приезжают отдыхать с детьми, имеет видимость безопасного места, хотя на самом деле таковым, увы, не является. Журналист «КП-Самара» разобралась, кто отвечает за состояние «платных» пляжей, где частники огораживают и охраняют территорию и занимаются благоустройством береговой линии.

«Никто не окажет первую помощь, кроме самих отдыхающих»

30 июля 2023 года 15-летний Рафаэль М. из Кинеля с друзьями отправился отдохнуть на озеро Щучье на платный пляж. Все шло хорошо, пока в какой-то момент у Рафаэля не свело ноги. Подросток пытался бороться за жизнь, но, увы, безуспешно. После недолгого сопротивления паренек пошел ко дну. Это заметили отдыхающие рядом мужчины. Они бросились в воду спасать подростка. Однако быстро найти школьника под толщей воды не получилось, так как среди бросившихся в воду мужчин, не было профессиональных спасателей, и он утонул. Тело Рафаэля нашли уже слишком поздно - спасти молодого человека не удалось. На пляже также не оказалось и медиков, которые смогли бы оказать пареньку первую помощь.

- Это был кошмар! Сначала не могли найти, ныряли много мужчин, потом один из них просто сорвал волейбольную сетку и начали искать вброд. Мальчика нашли, но не могли достать. Когда достали, начали кричать «Кто может делать реанимацию?!». То есть, на платном пляже никакого вообще квалифицированного персонала не было. Так что имейте в виду, что никто здесь не сможет оказать первую помощь, кроме самих отдыхающих! - рассказали очевидцы трагедии.

Спасатели есть только на муниципальных пляжах

Сразу возникает закономерный вопрос - кто должен отвечать за смерть ребенка на частном пляже? За въезд на территорию зоны отдыха с приезжих берут немалые деньги (от 100 до 500 рублей за человека или заезд на автомобиле). Заплатив на вход, люди надеются на безопасность купания. Однако, как выяснилось, это совершенно не так.

В региональном управлении ГУ МЧС журналисту "КП-Самара" объяснили: спасатели дежурят лишь на официальных пляжах, которые оформлены в муниципалитетах. И только в тех случаях, когда чиновники мэрии подают соответствующую заявку.

- Ведомство держит на контроле муниципальные пляжи Самарской области. Если администрация подала документы на декларацию мест общественного купания, то на данных участках, также по запросу администрации, выставляются спасательные патрули. Например, в Самаре спасательные катера, а также береговые стационарные посты, установлены на территории всех официальных пляжей на набережной. Также спасательные посты есть на городских пляжах в Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Жигулевске, - рассказали нам в ГУ МЧС по Самарской области.

Зарабатывают на отдыхающих, экономят на оформлении

Декларацию могут подать также частные лица. Например, какое-либо предприятие имеет во владении земельный участок с выходом к водоему. Руководство решило благоустроить на частной территории пляж. По закону, если земля находится во владении частной организации, они имеют полное право создавать платные пляжи и брать за въезд мзду. Эту сумму отдыхающие платят не за доступ к воде, а именно на проезд по частной территории. Собственник береговой линии благоустраивает территорию – устанавливает беседки, лавочки, кабинки для переодевания, палатки с едой, шезлонги или зонты, детские площадки, водные горки и т. д., а также следит за чистотой на пляже. Именно из этого и складывается сумма въезда на облагороженный участок. Причем нет нормативов по максимальному ценнику – собственник сам решает, какую сумму брать за въезд на свой пляж.

- Практика показывает, что не все частные лица стремятся задекларировать свой пляж в системе МЧС. Кроме того, частник сам решает, будет ли он выставлять на своей территории спасательные посты и платить аттестованным спасателям и медикам заработную плату из собственного кармана, - говорят специалисты.

Если пруд принадлежит частнику – плати

И здесь начинается самое интересное – владелец отвечает только за свою землю, а вода принадлежит муниципалитету. То есть, по закону никто не может ограничить подход к воде, однако дойти до нее нужно по платной земле. Именно этим и пользуются частники, которые ставят шлагбаумы на озерах и реках. Но есть случаи, когда частник владеет не только прибрежной зоной, но и самим водоемом (в частности, когда водоем был создан искусственно).

- Уже несколько лет въезд на Алексеевские озера платный, причем ценник сверхъестественный – 400 рублей. Раньше к озеру можно было проехать по другой дороге, но ее перекопали. Теперь на наши любимые Алексеевские озера только один подъезд – и он платный. Законно ли это? – вопрошают самарцы.

Юристы объясняют: в данном случае коммерсант владеет также и водой, поскольку Алексеевские карьеры – это искусственно обводненные водоемы, которые находятся в частной собственности. Таким образом, собственник вправе ограничивать передвижение посторонних лиц по своему участку. Согласно водному законодательству, в частной собственности могут находиться только две категории водных объектов - пруды и обводненные карьеры (право собственности на такие водоемы возникает на основе права собственности на земельные участки, на которых они расположены), и туда действительно может быть ограничен свободный доступ (как он может быть ограничен на любую частную территорию).

Такая же ситуация складывается и с другим излюбленным самарцами местом отдыха – Падовкой, которая находится практически в черте города за Кировским районом. 1, 2 и 3 Падовские карьеры в поселке Чкалова находятся в собственности ПАО «Прогресс», которые также имеет полное право ограничивать передвижение по своему участку или устанавливать цены на проезд на пляж.

Таким образом, и Алексеевские озера, и Падовские карьеры принадлежат частному лицу, которые, по всей логике, должны и нести ответственность за все, что происходит там. Однако и здесь предприниматели нашли лазейку в законодательстве.

Пляж есть, но купаться там запрещено

Вернемся к последнему трагичному случаю в Кинеле, где на частном пляже утонул подросток. «КП-Самара» запросила официальный комментарий у СУ СКР по Самарской области по факту случившегося. И выяснилось, что на данный момент никого к уголовной ответственности за смерть ребенка не привлекают.

- В настоящее время следователи проводят проверку. Установлено, что подросток купался в запрещенном месте, где есть предупреждение о запрете на купание, - ответили нам в Следственном комитете.

Так что же - получается, что владелец частного пляжа выставляет предупреждение о запрете и таким образом снимает с себя ответственность за несчастные случаи на акватории? То есть вы можете заплатить за песочек, куда постелите полотенце и ляжете загорать, но купаться здесь лучше не стоит – вон, знак висит, а я если что не при делах. Интересно получается!

Редакция «Комсомольской правды» направила вопросы в прокуратуру и правительство региона, с целью понять, как регулируется такой летний бизнес в Самарской области. Как только мы получим официальный ответ, он будет опубликован на сайте samara.kp.ru.

А в МЧС в очередной раз напоминают самарцам: купаться стоит только на специально оборудованных пляжах, где запрещающих табличек нет. Такие пляжи проверяются: водолазы обследуют дно, убирают траву, коряги и другие опасности в виде железок и стекла, экологи берут пробы воды, песок периодически привозится свежий и без мусора, а сам мусор вывозится с пляжа вовремя. Но что же делать сельским жителям, которые не имеют возможности приехать на набережную, чтобы купаться в проверенном месте? Купаться в озерах на свой страх и риск?