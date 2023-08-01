«Акрон» стартовал в сезоне серией побед. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

«Акрон» бойко начал новый сезон в Первой лиге (второй в системе дивизионов российского футбола): три победы из трех, 11 забитых мячей и всего два пропущенных. В этом сезоне подопечные Евгения Калешина точно нацелены на выход в РПЛ. Публикуем календарь игр ФК Акрон Тольятти на сезон 2023/2024 в Первой лиге.

Первый круг тольяттинцы закончат домашним матчем в Жигулевске с «Енисеем». Игра запланирована на 5 ноября. Однако до зимней паузы красно-черные проведут еще три поединка, последний из которых пройдет 25 ноября – «Акрон» отправится в гости к «Алании».

Пауза закончится 3 марта, в этот день тольяттинцы дома сыграют с «Родиной». Сезон же для «Акрон» завершится в Жигулевске 25 мая, в этот день пройдет игра против хабаровского СКА.

Календарь ФК Акрон в Первой лиге в сезоне 2023/2024

Первый круг

1 тур. 16 июля. «Акрон» - «Камаз»

2 тур. 27 июля. «Волгарь» - «Акрон».

3 тур. 28 июля. «Акрон» - «Арсенал».

4 тур. 6 августа. «Акрон» - «Алания».

5 тур. 13 августа. «СКА-Хабаровск» - «Акрон».

6 тур. 20 августа. «Ленинградец» - «Акрон».

7 тур. 27 августа. «Акрон» - «Тюмень».

8 тур. 3 сентября. «Акрон» - «Черноморец»

9 тур. 10 сентября. «Торпедо» - «Акрон».

10 тур. 17 сентября. «Кубань» - «Акрон».

11 тур. 23 сентября. «Акрон» - «Нефтехимик».

12 тур. 1 октября. «Акрон» - «Химки».

13 тур. 8 октября. «Динамо» (Махачкала) – «Акрон».

14 тур. 14 октября. «Родина» - «Акрон».

15 тур. 22 октября. «Акрон» - «Шинник».

16 тур. 28 октября. «Сокол» - «Акрон».

17 тур. 5 ноября. «Акрон» - «Енисей».

Второй круг

18 тур. 12 ноября. «Химки» - «Акрон».

19 тур. 19 ноября. «Акрон» - «Волгарь».

20 тур. 25 ноября. «Алания» - «Акрон».

21 тур. 3 марта. «Акрон» - «Родина».

22 тур. 10 марта. «Енисей» - «Акрон».

23 тур. 17 марта. «Акрон» - «Сокол».

24 тур. 24 марта. «Шинник» - «Акрон».

25 тур. 31 марта. «Нефтехимик» - «Акрон».

26 тур. 7 апреля. «Акрон» - «Торпедо».

27 тур. 14 апреля. «Черноморец» - «Акрон».

28 тур. 20 апреля. «Акрон» - «Кубань».

29 тур. 24 апреля. «Акрон» - «Ленинградец».

30 тур. 28 апреля. «Камаз» - «Акрон».

31 тур. 5 мая. «Тюмень» - «Акрон».

32 тур. 12 мая. «Акрон» - «Динамо» (Махачкала).

33 тур. 18 мая. «Арсенал» - «Акрон».

34 тур. 25 мая. «Акрон» - «СКА-Хабаровск».

Календарь с сайта Первой лиги.