«Если надо перенести отпуск – закон на вашей стороне»: юрист рассказала, как правильно уйти отдыхать

Отпуск можно перенести, но для этого нужны причины. Фото: Олег УМАРОВ

Как сотруднику не допустить нарушения своих прав и уйти в заслуженный отпуск

Юрист Эльвира Блинова - эксперт в сфере малого и среднего бизнеса дала рекомендации

Всем известно: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Но легко и беззаботно уйти в отпуск, к сожалению, получается не в каждой организации. Во многих компаниях ситуация складывается таким образом, что у руководителя нет нужной предусмотрительности при оформлении отпусков, а у сотрудников недостаточно знаний о своих правах. На этой почве часто между сторонами случаются разногласия, которые порой доходят до суда. Чтобы избежать конфликтов юрист, эксперт по судебным спорам Эльвира Блинова дала ряд советов, как нужно поступать в подобных случаях.

«Закон на вашей стороне»

Хорошо, если на предприятии работает кадровик или отдел кадров. Но если компания маленькая, то эти функции осуществляет и бухгалтер, и руководитель, и помощник директора. Если у вас мало в этом опыта, наш материал будет полезен для вас. Кроме того, текст следует прочитать каждому, кто собирается в отпуск. Особое внимание должны обратить те, кто планирует поехать к друзьям или родственникам на свадьбу или хочет поменять планы.

Важно как компании, так и сотруднику следить за графиком отпусков. Он утверждается с учетом мнения сотрудника и профсоюза (если он есть в компании). Утвердить график нужно до середины декабря. Советую сотруднику следить за этим и не пропускать эту ответственную дату.

Вас должны письменно уведомить о начале отпуска не позднее чем за две недели до начала отдыха. Если ваш руководитель этого не сделает, то его ждет административный штраф.

Жизнь полна сюрпризов и может возникнуть ситуация, когда работник резко захотел перенести свой отпуск. Например, его пригласили на свадьбу родственников, поймал «горящий тур» или нужно ухаживать за больной бабушкой. Если вы как сотрудник оказались в такой ситуации, то имейте ввиду, что закон на вашей стороне.

Перенести отпуск можно в трех случаях

Приведу в пример 3 пункта, на которые можно сослаться для переноса отпуска.

1. Перенос по семейным обстоятельствам. Это возможно, если такая процедура предусмотрена в вашей организации или же если вы имеете на это право согласно трудовому законодательству.

Например, если о переносе просит муж, жена которого находится в декретном отпуске. В других же случаях соглашаться на перенос отпуска по семейным причинам или нет – решает работодатель.

Все эти переносы необходимо документально подкрепить. Нужно заявление от вас, как от работника, в произвольной форме с подтверждающими документами. Затем оформляется приказ и последующее закрепление изменений в графике отпусков.

2. Перенос отпуска при невыплате отпускных или несвоевременном уведомлении работника. В данном случае вы вправе принять решение самостоятельно – «отгулять» свой отпуск или перенести его. Если вы выбирает перенос, то компания должна согласовать с вами новые сроки.

Какие документы нужно при этом оформить? Письменное заявление сотрудника о переносе отпуска, приказ. Потом все изменения также отражаются в графике.

3. Перенос отпуска из-за болезни. Если во время отпуска вы оказались на больничном, количество дней отпуска автоматически продлевается на период нетрудоспособности. Дни отпуска, совпавшие с днями болезни, могут быть перенесены на другой срок с вашего согласия.

И также не забываем про документы: для переноса отпуска в связи с больничным нужно ваше заявление и листок нетрудоспособности. Затем пишется приказ, и вновь все изменения заносятся в график.

Таким образом, зная свои права и обязанности, работник и руководитель компании могут существенно облегчить друг другу жизнь - снизить количество споров и судебных разбирательств, которые связаны с оформлением отпусков.

Когда могут не отпустить в отпуск?

В законе говорится, что в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, перенесение отпуска допускается с согласия работника. Таким образом, запрещается не пускать сотрудника в отпуск, если он на это не согласен.

Также необходимо иметь в виду, что отзыв работника из отпуска допускается тоже только с его согласия. При этом, неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.