«Одновременно пугающе и красиво»: огромная Луна зависла в небе над Самарой 1 августа

Самарцы запечатлели в небе полускрытую облаками огромную яркую Луну Фото: скриншот видео

Во вторник, 1 августа 2023 года, жители Самарской области стали свидетелями одного из самых красивых астрономических явлений. Они могли наблюдать суперлуние – совпадение полнолуния и близкого расстояния между Землей и спутником. Накануне Луна выглядела больше и ярче, чем обычно. Некоторые самарцы успели запечатлеть ее на фото и поделились кадрами в соцсетях. А блогер Евгений Щекин заснял ночное светило на видео.

Луна над Волгой выглядела особенно завораживающе / Фото: Александр Генин / Подслушано Самара

Среднее расстояние от Земли до Луны составляет 385 тысяч километров. Однако 1 августа 2023 года спутник оказался ближе к нашей планете на 23 тысячи километров. По словам любителей астрономии, видимый диаметр Луны увеличился примерно на 8%, а яркость возросла на 13%. Прошедшее суперлуние называют Осетровой Луной. Такое название связано с поверьем индейцев. Они считают, что именно в это время проще всего поймать осетра в Великих озерах.

Самарцы дождались, когда ночное светило выйдет из-за туч, и запечатлели его Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

По словам жителей Самарской области, которым довелось наблюдать суперлуние, это было очень красивое и завораживающее зрелище. К слову, поймать Луну в объектив камеры оказалось непросто - накануне вечером небо было в тучах. Живописнее всего ночное светило выглядело над Волгой. Жители Самары и Тольятти засняли огромный яркий диск, зависший над водой, а также лунную дорожку на воде.

Жители Автограда запечатлели красивую лунную дорожку на воде / Фото: Елена Перова / ТОЛЬЯТТИ

– Было жутко. Вышел вечером на балкон, а там – огромная красная луна и облака. Выглядело все пугающе и красиво одновременно, – поделился впечатлениями с «КП-Самара» местный житель Михаил Г.

Отметим, у тех, кто не успел понаблюдать за суперлунием 1 августа, еще есть шанс увидеть это явление. Повторно такое событие ожидается в последний день лета – 31 августа.

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