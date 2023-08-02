Бережливое производство: оптимизация ускорит освоение новых рынков

Площадкой для внедрения методик бережливого производства станет цех выпуска трансформаторов ТМГ Фото: Предоставлено "КП"

В компании «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» обсудили итоги первых трех месяцев работы над реализацией национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Площадкой для внедрения методик бережливого производства станет цех выпуска трансформаторов ТМГ Фото: Предоставлено "КП"

На сегодня в Самарской области уже 155 предприятий - участников проекта занимаются улучшением производственных процессов и повышением эффективности труда.

Активно содействуют реализации национального проекта глава региона Дмитрий Азаров и правительство области. Бережливое производство способствует росту основных показателей, обеспечению экономической устойчивости региона и улучшению качества жизни населения.

Основная цель проекта на Электрощит Самара – совершенствование производственных процессов, направленных на повышение эффективности труда, сокращение производственных потерь, увеличение выработки продукции. Высокотехнологичная производственная компания с 80-летней историей производит электротехническое оборудование в сегменте 0,4–220 кВ, строит новые подстанции, вводит новые мощности, повышая надежность энергосистемы для укрепления энергобезопасности страны, и держит курс на укрепление статуса крупнейшего отечественного производителя электротехнического оборудования в России.

- В апреле 2023 года Электрощит Самара вошел в число участников национального проекта "Производительность труда". Обозначенные задачи проекта - повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой производительности и эффективности – полностью согласуются с текущими целями нашей компании, - отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов. - Национальный проект дает возможность нашему предприятию провести целенаправленное улучшение производственных мощностей. Внедрение методик бережливого производства осуществляется совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда, специалистам которого мы признательны за доверие, поддержку и содействие в процессе усовершенствования производства.

В компании уже завершились обучение сотрудников пилотных рабочих групп и диагностика производства.

- Проанализировали текущее состояние производственного процесса с использованием диаграммы спагетти, которая помогла выявить лишние перемещения. Учли возможные перепланировки для сокращения дистанции перемещения и времени. Карта потока текущего состояния помогла нам выявить на участке 13 узких мест, то есть операций, время выполнения которых превышает целевое значение. Чтобы их устранить, был разработан план мероприятий, который поможет в дальнейшем улучшить производительность и оптимизировать процессы, - рассказала о ходе проекта эксперт Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Мария Андросян.

Площадкой для внедрения методик бережливого производства станет цех выпуска трансформаторов ТМГ, которые предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.

- Запуск пилотного проекта на базе «Русского трансформатора» (входит в ГК ГК «Электрощит» - ТМ Самара» - прим. ред.)- важный для развития компании этап. Мы регулярно инвестируем средства в развитие компании, в том числе и в обучение своих сотрудников, - считает заместитель генерального директора по качеству и сервису Владимир Семченков.

Внедрение методик бережливого производства позволит предприятию оптимизировать рабочие процессы, повысить эффективность использования ресурсов, снизить затраты, а также разрабатывать современные продукты высокого качества и осваивать новые рынки. Конечные потребители – предприятия и коммунальная сфера, а значит, все жители региона – смогут оценить эффект от внедрения новых методик через стабильную работу сети энергоснабжения на производстве, социальных объектах и в жилых помещениях.