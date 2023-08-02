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Общество2 августа 2023 8:42

Бережливое производство: оптимизация ускорит освоение новых рынков

«ГК «Электрощит» - ТМ Самара» подвела итоги первых трех месяцев работы по-новому
Ирина ПОЛЬНИКОВА
Площадкой для внедрения методик бережливого производства станет цех выпуска трансформаторов ТМГ

Площадкой для внедрения методик бережливого производства станет цех выпуска трансформаторов ТМГ

Фото: Предоставлено "КП"

В компании «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» обсудили итоги первых трех месяцев работы над реализацией национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Площадкой для внедрения методик бережливого производства станет цех выпуска трансформаторов ТМГ

Площадкой для внедрения методик бережливого производства станет цех выпуска трансформаторов ТМГ

Фото: Предоставлено "КП"

На сегодня в Самарской области уже 155 предприятий - участников проекта занимаются улучшением производственных процессов и повышением эффективности труда.

Активно содействуют реализации национального проекта глава региона Дмитрий Азаров и правительство области. Бережливое производство способствует росту основных показателей, обеспечению экономической устойчивости региона и улучшению качества жизни населения.

Основная цель проекта на Электрощит Самара – совершенствование производственных процессов, направленных на повышение эффективности труда, сокращение производственных потерь, увеличение выработки продукции. Высокотехнологичная производственная компания с 80-летней историей производит электротехническое оборудование в сегменте 0,4–220 кВ, строит новые подстанции, вводит новые мощности, повышая надежность энергосистемы для укрепления энергобезопасности страны, и держит курс на укрепление статуса крупнейшего отечественного производителя электротехнического оборудования в России.

- В апреле 2023 года Электрощит Самара вошел в число участников национального проекта "Производительность труда". Обозначенные задачи проекта - повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, создание культуры высокой производительности и эффективности – полностью согласуются с текущими целями нашей компании, - отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов. - Национальный проект дает возможность нашему предприятию провести целенаправленное улучшение производственных мощностей. Внедрение методик бережливого производства осуществляется совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда, специалистам которого мы признательны за доверие, поддержку и содействие в процессе усовершенствования производства.

В компании уже завершились обучение сотрудников пилотных рабочих групп и диагностика производства.

- Проанализировали текущее состояние производственного процесса с использованием диаграммы спагетти, которая помогла выявить лишние перемещения. Учли возможные перепланировки для сокращения дистанции перемещения и времени. Карта потока текущего состояния помогла нам выявить на участке 13 узких мест, то есть операций, время выполнения которых превышает целевое значение. Чтобы их устранить, был разработан план мероприятий, который поможет в дальнейшем улучшить производительность и оптимизировать процессы, - рассказала о ходе проекта эксперт Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Мария Андросян.

Площадкой для внедрения методик бережливого производства станет цех выпуска трансформаторов ТМГ, которые предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.

- Запуск пилотного проекта на базе «Русского трансформатора» (входит в ГК ГК «Электрощит» - ТМ Самара» - прим. ред.)- важный для развития компании этап. Мы регулярно инвестируем средства в развитие компании, в том числе и в обучение своих сотрудников, - считает заместитель генерального директора по качеству и сервису Владимир Семченков.

Внедрение методик бережливого производства позволит предприятию оптимизировать рабочие процессы, повысить эффективность использования ресурсов, снизить затраты, а также разрабатывать современные продукты высокого качества и осваивать новые рынки. Конечные потребители – предприятия и коммунальная сфера, а значит, все жители региона – смогут оценить эффект от внедрения новых методик через стабильную работу сети энергоснабжения на производстве, социальных объектах и в жилых помещениях.

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