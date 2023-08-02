«Фонтан – не наша тема»: самарские десантники рассказали, как отмечают День ВДВ

Десантники встречают профессиональный праздник в кругу товарищей и близких. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 августа Самара вместе со всей страной отмечает День воздушно-десантных войск. Вопреки стереотипу в фонтан никто не лезет, этот праздник десантники отмечают по-другому – спокойно, в кругу товарище и с цветами.

«Возлагаем цветы и встречаемся с товарищами»

Цветы мужчины сегодня, 2 августа 2023 года, возложили к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы. После десантники отправились в парк Победы, чтобы возложить цветы уже к памятнику отцу всех десантников, Герою Советского Союза Василию Маргелову.

- Как мы отмечаем День ВДВ? В первую очередь возлагаем цветы. В этом году возложили их к Вечному огню, - рассказывает самарский десантник, сержант запаса спецназа ГРУ ВДВ. – В этот день обязательно встречаемся с боевыми товарищами, навещаем тех, кто болен, ходим на кладбища, чтобы почтить память павших.

День ВДВ – отличный повод, чтобы встретиться с сослуживцами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гвардии подполковник Юрий Кондрашов тоже подчеркивает, что в День ВДВ главное – встретиться с сослуживцами и почтить память павших товарищей.

- Праздник очень важен для каждого десантника. Самое главное – встретить своих сослуживцев, поговорить с ними, вспомнить былое. С каждым годом наших товарищей становится меньше и меньше. Мы поднимаем бокалы за службу, за погибших, - рассказывает Юрий Анатольевич.

Десантники возложили цветы к Вечному огню. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие собрались 2 августа на площади Славы в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ни разу не купался в фонтане»

А что касается традиции купаться в фонтанах, это простор стереотип, уверяют десантники.

- Первыми в фонтанах купаться начали пограничники, когда отмечали 28 мая свой профессиональный праздник, - рассказывает сержант запаса спецназа ГРУ ВДВ. - Среди десантников в фонтанах купались в основном московские. Они одним жарким летом залезли в фонтан в парке Горького, отсюда и пошел такой стереотип. Фонтан – не наша тема.

- Ни разу не купался в фонтане, - подхватывает еще один десантник. - А зачем, когда рядом есть прекрасная Волга?

В фонтанах десантники, как правило, не купаются, праздник проходит иначе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День ВДВ обязательно нужно почтить память павших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юрий Кондрашов ничего плохого в купании в фонтане не видит. Правда, оговаривается – в Самаре-то есть где искупаться, кроме фонтанов.

- Не считаю, что это плохо. Купался ли я фонтане? Да, когда был молодым. Это было в Москве в парке Горького. А в Самаре – какой фонтан, когда есть Волга? – улыбается десантник.