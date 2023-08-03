Школьников ждут новые предметы в новом учебном году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В грядущем учебном году школьников и учителей Самарской области ждет много нововведений - как позитивных, так и неоднозначных. Рассказываем, что изменится в школах Самары с 1 сентября 2023 года.

Федеральная общеобразовательная программа

Все школы страны, включая частные, с 1 сентября 2023 года должны перейти на единую общеобразовательная программу («золотой стандарт образования»). Она коснется русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ для средней школы и русского языка и окружающего мира - для младших классов. Это значит, что эти предметы во всех учебных заведениях будут преподаваться одинаково.

У этой методики уже есть ярые противники, которые утверждают, что новая система не учитывает индивидуальные особенности учеников и обесценивает инновационные программы обучения отдельных школ.

Остальные дисциплины должны будут изучаться по учебникам, которое утвердит министерство просвещения России. У каждого предмета должен быть только один учебник.

Пятидневка в школах Самары 2023

Все школы с нового учебного года должны перейти на пятидневку. Часть учебных заведений, которые работают по системе триместров, уже сделали это.

Эта мера призвана снизить нагрузку и стресс у детей и дать школьникам больше отдыха.

Новые предметы в школах Самары 2023

В новом учебном году школьников ждут новые предметы: профориентационные занятия и трудовое обучение. С 2024 года ОБЖ заменят на «Основы безопасности и защиты Родины».

В рамках профориентационных занятий дети будут знакомиться с различными профессиями и сферами деятельности.

Трудовое обучение убрали из школьной программы еще в 1960-е годы. И вот теперь оно возвращается. На таких уроках школьники будут получать практические навыки по различным видам труда.

Обновленные категории учителей

Новые категории будут называться так: молодой специалист, учитель, соответствующий должности, учитель-методист и учитель-наставник. Последняя категория - высший уровень квалификации.

Учителя также будут проходить аттестацию по новой системе. Вводится трехступенчатая система оценки: письменная работа, видеозапись урока, педагогический кейс.

Возвращение серебряной медали

Серебряные медали отменили в российских школах в 2014 году. Теперь ими снова будут награждать учеников 9-11 классов.