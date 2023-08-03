К этому матчу самарцы и ростовчане подходят с равным количеством очков – по четыре у каждой команды. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В эту субботу, 5 августа 2023 года, «Крылья Советов» примут в Самаре «Ростов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. К этому матчу обе команды подошли с равным количеством очков – и самарцев, и у ростовчан по победе и ничьей в активе. Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Ростовом» в РПЛ 5 августа 2023

Новичок из «Локомотива»

На днях «КС» объявили о подписании новичка – 18-летнего защитника Алексея Лысова. Он воспитанник московского «Локомотива», откуда и перешел в самарскую, а еще – младший брат Михаила Лысова, экс-защитника «железнодорожников», который закончил карьеру в 23 года из-за проблем со здоровьем.

С Алексеем контракт рассчитан на четыре года, играть за «Крылья» он будет под 33 номером.

- Это перспективный футболист, мы заключили с ним долгосрочный контракт. У нас была возможность познакомиться ближе на летних сборах, Алексей достаточно хорошо себя проявил, зарекомендовал себя перед тренерским штабом. Он способен закрыть все позиции в обороне, мы ценим этот универсализм. Верим, что Алексей сможет ярко проявить себя в «Крыльях», - прокомментировал переход спортивный директор «КС» Сергей Корниленко.

Дозаявили Соколова и Якубу

В заявке на сезон у «Крыльев» появились Артем Соколов и Денис Якуба. Первый должен был перейти в «Пари Нижний Новгород», но переход сорвался после медосмотра.

СМИ и телеграм-каналы наперебой сообщали, что у Соколова осложнения после коронавируса. По данным «КП-Самара», у футболиста обнаружили пневмоторакс. Ранее такой же диагноз ставили другому футболисту «Крыльев» Сергею Пиняеву.

Врачи пока не торопятся с прогнозами: неизвестно, когда Артема Соколова можно будет увидеть на поле.

Медиадиректор теперь в «Спартаке»

Бывший медиадиректор «Крыльев Советов» Михаил Пряничников, который покинул самарский клуб в конце июля, будет работать в «Спартаке». Там он занял должность директора по медиа.

В «Крыльях» Михаил проработал восемь сезонов.