Региональный стандарт стоимости ЖКУ используют при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 августа 2023 года в Самарской области установили новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг. Для каждого муниципалитета он свой. Рассказываем про стандарты стоимости ЖКУ для Самары, Тольятти, Сызрани и других городов области в 2023 году.

Что такое региональный стандарт стоимости ЖКУ

Региональный стандарт стоимости ЖКУ используют при расчете субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Его размер отличается в зависимости от типа дома: многоквартирный или частный, в собственности ли жилье или арендуется.

Стандарты стоимости ЖКУ для Самары 2023

В Самаре размер стандарта для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт составляет: для семьи из трех человек и более – 2 987 рублей на человека, для семьи из двух человек – 3 274 рубля на одного человека, для одиноко проживающего – 4 327 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 3 151, 3 466 и 4 628 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 3 160, 3 476 и 4 645 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Тольятти 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 428 рублей на человека, для семьи из двух человек – 2 681 рубля на человека, для одиноко проживающего – 3 611 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 2 592, 2 873 и 3 912 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 2 656, 2 947 и 4 029 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Сызрани 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 877 рублей на человека, для семьи из двух человек – 3 157 рубля на человека, для одиноко проживающего – 4 178 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 3 020, 3 323 и 4 439 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 2 985, 3 282 и 4 375 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Новокуйбышевска 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 912 рублей на человека, для семьи из двух человек – 3 207 рубля на человека, для одиноко проживающего – 4 292 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 3 054, 3 373 и 4 554 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 3 016, 3 329 и 4 484 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Жигулевска 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 454 рублей на человека, для семьи из двух человек – 2 738 рубля на человека, для одиноко проживающего – 3 775 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 2 597, 2 904 и 4 036 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 2 597, 2 904 и 4 036 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Кинеля 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 833 рублей на человека, для семьи из двух человек – 3 103 рубля на человека, для одиноко проживающего – 4 088 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 2 975, 3 269 и 4 349 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 2 988, 3 283 и 4 372 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Октябрьска 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 558 рублей на человека, для семьи из двух человек – 2 827 рубля на человека, для одиноко проживающего – 3 808 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 2 700, 2 993 и 4 069 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 2 646, 2 929 и 3 969 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Отрадного 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 437 рублей на человека, для семьи из двух человек – 2 719 рубля на человека, для одиноко проживающего – 3 732 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 2 582, 2 885 и 3 993 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 2 571, 2 872 и 3 973 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Похвистнева 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 465 рублей на человека, для семьи из двух человек – 2 755 рубля на человека, для одиноко проживающего – 3 818 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 2 608, 2 921 и 4 079 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 2 594, 2 905 и 4 053 рублей соответственно.

Стандарты стоимости ЖКУ для Чапаевска 2023

Для собственников жилых помещений в МКД, которые не обязаны вносить взносы на капремонт: для семьи из трех человек и более – 2 826 рублей на человека, для семьи из двух человек – 3 096 рубля на человека, для одиноко проживающего – 4 077 рублей.

Для собственников, которые обязаны вносить взносы на капремонт: 2 969, 3 262 и 4 338 рублей соответственно. Для пользователей помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов: 2 964, 3 257 и 4 331 рублей соответственно.