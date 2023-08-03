«Селу 390 лет, оно не готово к наплыву туристов»: самарцы снова жалуются на сложности с отъездом из Ширяево

Самарцы регулярно жалуются на неудобную логистику в Ширяево Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Легко найти, трудно забыть и почти невозможно покинуть – так могли бы охарактеризовать туристы самое знаменитое село Самарской области – Ширяево. Главная туристическая «Мекка» региона регулярно вызывает у отдыхающих вопросы. И один из главных - удивительный логистический нонсенс: выехать отсюда гораздо сложнее, чем приехать.

«Туристы были обескуражены»

Жители и туристы с завидной регулярностью жалуются на то, что покинуть Ширяево удается далеко не всем, кто туда приезжает. Часто туристы, отложившие отъезд на вечер, вынуждены неожиданно для себя продолжить отдых в живописном уголке и искать ночлег, так как мест на обратном рейсе «Омика» для всех не хватает.

Очередная такая история случилась 23 июля. Подробности рассказала жительница Ширяево Алена Левина на своей странице в соцсети.

- На пристани находился прогулочный теплоход «Москва», ожидающий своих туристов... Слава Богу за плату в 500 руб. с человека - взяли на борт еще 15 оплывающих в город . Но на пристани остались еще люди, человек 80 или 100 , точным подсчетом никто не занимался, - пишет местная жительница. - У оставшихся был выбор - либо попытаться втиснуться в «Валдай», либо в частную лодку, либо поехать в окружную на автобусе до Жигулевска и ждать «Ласточку» до Самары. Кстати, эту информацию, для тех, кто приехал первый раз в Ширяево - нужно еще было и добыть. Многие оставшиеся ушли опять искать места в гостевых домах, а многие (среди которых были туристы не из Самарской области) были просто обескуражены, по причине отсутствия организации работы водного транспорта Самары.

Девушка в своей публикации выражает благородность капитану корабля с говорящим названием «Добрый», который забрал оставшихся на причале людей.

Также Алена рассказала, что для многих туристов неприятным открытием становится не слишком большой размер местного пляжа и отсутствие в селе лавочек и колонок с питьевой водой.

«Приезжие сами виноваты»

В частной беседе чиновники из Жигулевска, к которому относится село Ширяево, уверяют – мол, в сложившейся ситуации виноваты сами туристы. Дескать, для отдыха в Ширяево с ночевкой или на день гости выбирают и утренний, и вечерний рейсы «Омика», а вот уехать стараются все одним, вечерним.

- Село было построено 390 лет назад и не было готово к такому наплыву туристов, - заявила журналисту «КП-Самара» сотрудница администрации Жигулевска. - В дни проведения фестивалей, например, Ширяевской вишни, пассажирское пароходство идет нам на встречу и увеличивает число рейсов. В остальной же период такие неприятные случаи происходят нечасто. Что касается лавочек и другой инфраструктуры, то нужно учитывать, что жителей здесь немного и все это востребовано лишь в летний туристический сезон.

Правда, сразу возникают вопросы. Если село не готово к такому наплыву туристов, то зачем так широко их сюда зазывать? То, что туристическая инфраструктура простаивает в «несезон» — это тоже общеизвестный факт. Мы же не требуем, чтобы горнолыжные подъемники имели какое-то дополнительное летнее назначение?

Зачастую туристам просто не хватает информации. Например, в пролом году на знаменитом фестивале «Ширяевская вишня» многие гости лишь на месте с удивлением узнали, что им предстоит идти от причала или автомобильных парковок несколько километров к центру села, а потом назад под палящим солнцем, без возможности передохнуть или попить. При этом парковка вблизи главной сцены была предусмотрена, вот только дорогу к ней смогли найти немногие.

Жалуются туристы и на отсутствие подробной информации о способах добраться из села до города общественным транспортом по земле, что усугубляет ажиотаж вокруг билетов на речной транспорт и невероятно обогащает частных лодочников.

Неопытный платит дважды

Итак, решив отправиться в Ширяево бюджетно и по воде, имейте в виду, что недорогой водный транспорт («Омик» за 136 рублей) идет из Самары до села Ширяево 2 раза в день - в 8.30 утра и в 18.30 вечера. В обратном направлении «Омик» отплывает тоже 2 раза в день - в 6.10 утра и 15.10. Расписание существует без изменений много лет и не как не изменилось с тех пор, как власти начали широко рекламировать Ширяево и привели сюда толпы туристов. В пути «Омик» проводит примерно три часа. Поэтому, бюджетный тур в Ширяево выглядит так: отправление из Самары в 8.30, прибытие около 11 утра, короткая пробежка к музею или штольням и назад. Ведь опытные путешественники в курсе, что на рейс в 15.10 по выходным очередь занимают часа за два.

Неопытные платят дважды, а то и в десять раз дороже. Тех, что ошарашенно понимает, что на 190-местный Омик им не попасть, в лучшем случае ждет скоростной частный «Валдай» за 700 рублей (и это еще хорошо, что отказались от прошлогоднего тарифа выходного дня – 1200 рублей). Последнее судно на подводных крыльях уходит в комфортные 19.00 и может домчать до речвокзала за 40 минут. В худшем случае придется нанимать частную лодку. Тогда путь до центра города встанет в 2200 каждому из пассажиров.

Редакция «КП-Самара» отправила запросы с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и обозначить планируемые варианты решения проблемы, однако на момент публикации ответ не был получен.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.