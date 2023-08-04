Упростят работу людям: в Самаре беспилотники и нейросеть помогут выявлять дефекты и повреждения зданий

Коптеры будут осматривать крыши и стены, а нейросеть подскажет, нужен ли ремонт и сколько требуется материалов Фото: Александр ГЛУЗ

В Самаре ученые расширили функционал беспилотников. Они научили коптеры контролировать состояние различной инфраструктуры: зданий, сооружений, объектов ж/д транспорта. Авторы разработки — сотрудники института искусственного интеллекта Самарского университета имени академика С.П. Королева.

Людям больше не нужно забираться на крыши

Десятилетиями специалисты самостоятельно поднимались на крыши зданий, добирались до труднодоступных мест, чтобы оценить состояние инфраструктуры. Все это было долго, тяжело и небезопасно. Теперь все самое сложное на себя возьмут БПЛА и нейросети. Первые будут осматривать крыши и стены, а вторая подскажет, сколько нужно материалов для проведения ремонта.

Самарские ученые создали специальную цифровую платформу. Система состоит из двух модулей. Первый отвечает за управление беспилотниками, которые при осмотре объектов делают фото- и видео. Второй занимается обработкой полученных изображений и на их основе выполняет линейные и объемные измерения объектов.

— Одновременно нейросеть на основе глубокого машинного обучения выявляет дефекты и повреждения зданий, сооружений, давая возможность принять решение об их ремонте или реконструкции, — отметил директор института ИИ Артем Никоноров.

Высокая точность измерений

По его словам, погрешность измерений, которые выполняет цифровая платформа, примерно в три раза ниже, чем у распространенных программных продуктов — 3% против 9-10%. Еще одно преимущество самарской разработки — возможность проведения гиперспектральной съемки объектов.

Благодаря коптерам процесс осмотра зданий и сооружений сократится в разы. Кроме того, специалистам больше не придется рисковать здоровьем, забираясь на высоту или в труднодоступные места. В их личном присутствии на объектах теперь нет необходимости.

По словам Артема Никонорова, разработка платформы идет с 2021 года. Проект уже прошел стадию испытаний. Его опробовали на объектах Куйбышевского дирекции тяги и дирекции по ремонту пути. Разработка хорошо показала себя.

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