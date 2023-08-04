Упростят работу людям: в Самаре беспилотники и нейросеть помогут выявлять дефекты и повреждения зданий

Коптеры будут осматривать крыши и стены, а нейросеть подскажет, нужен ли ремонт и сколько требуется материалов
Фото: Александр ГЛУЗ
В Самаре ученые расширили функционал беспилотников. Они научили коптеры контролировать состояние различной инфраструктуры: зданий, сооружений, объектов ж/д транспорта. Авторы разработки — сотрудники института искусственного интеллекта Самарского университета имени академика С.П. Королева.
Десятилетиями специалисты самостоятельно поднимались на крыши зданий, добирались до труднодоступных мест, чтобы оценить состояние инфраструктуры. Все это было долго, тяжело и небезопасно. Теперь все самое сложное на себя возьмут БПЛА и нейросети. Первые будут осматривать крыши и стены, а вторая подскажет, сколько нужно материалов для проведения ремонта.
Самарские ученые создали специальную цифровую платформу. Система состоит из двух модулей. Первый отвечает за управление беспилотниками, которые при осмотре объектов делают фото- и видео. Второй занимается обработкой полученных изображений и на их основе выполняет линейные и объемные измерения объектов.
— Одновременно нейросеть на основе глубокого машинного обучения выявляет дефекты и повреждения зданий, сооружений, давая возможность принять решение об их ремонте или реконструкции, — отметил директор института ИИ Артем Никоноров.
По его словам, погрешность измерений, которые выполняет цифровая платформа, примерно в три раза ниже, чем у распространенных программных продуктов — 3% против 9-10%. Еще одно преимущество самарской разработки — возможность проведения гиперспектральной съемки объектов.
Благодаря коптерам процесс осмотра зданий и сооружений сократится в разы. Кроме того, специалистам больше не придется рисковать здоровьем, забираясь на высоту или в труднодоступные места. В их личном присутствии на объектах теперь нет необходимости.
По словам Артема Никонорова, разработка платформы идет с 2021 года. Проект уже прошел стадию испытаний. Его опробовали на объектах Куйбышевского дирекции тяги и дирекции по ремонту пути. Разработка хорошо показала себя.
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