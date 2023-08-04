Нефтяники выпустили в Волгу 24 тысячи мальков стерляди

Полутораграммовые стерлядки со временем вырастут до 5-6 килограммов. Фото: Анастасия Соссорова.

Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в Винновке известен не только как место паломничества, где можно помолиться, полюбоваться волжскими просторами и даже позвонить в колокол. Уже 10 лет на территории храма развивается рыбопитомник, где монахи выращивают мальков стерляди, толстолобика и сазана. Рыбок разводят по заказу экологически ответственных предприятий, которые молодь, достигшую «правильного» возраста и веса, выпускают в Саратовское водохранилище. Попросту говоря, в Волгу - здесь же, с берега, на котором стоит монастырь.

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За годы существования рыбопитомник вырастил около пяти миллионов особей одной только стерляди. Этот вид рыбы занесен в Красную книгу России и в тройку видов, рекомендованных Росрыболовством к искусственному воспроизводству. В рыбопитомнике оплодотворенную икру помещают в специальные «ясли», где дней через 10 начинают проклевываться мальки. Монахи следят за их развитием буквально под микроскопом - икринки внимательно рассматривают в прибор, чтобы исключить болезни и патологии. Первая партия малышей выводится в конце февраля - они готовы «переехать» в Волгу в конце мая.

Мальки покидают бассейн, чтобы отправиться в родную стихию. Фото: Анастасия Соссорова.

Второй партии мальков - приготовиться!

Мальки стерляди, получившие путевку в большое путешествие с легкой руки сотрудников Российской инновационной топливно-энергетической компании (ООО «РИТЭК», научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ»), появились на свет в конце апреля. Ко второму августа они набрали по 1,5 грамма - достигли оптимального веса для начала самостоятельной жизни в природной среде.

- Мы тщательно готовим наших мальков к адаптации в Волге, - отметил представитель рыбопитомника Дмитрий. - Наука утверждает, что приживаемость искусственно выращенных рыбок в естественной среде - 6-10%. У нас этот процент гораздо выше. К тому же, в природе у стерляди, кроме человека, нет врагов - хищники не хотят есть колючую рыбку.

Из бойлера в реку рыбки попадают по специальному желобу. Фото: Анастасия Соссорова.

Полтораграммовиков, как их ласково называют монахи, бережно выловили из бассейнов, погрузили в специализированный автобойлер и доставили к реке. Здесь они живым трепещущим ручьем по гладкому желобу скользнули в родную стихию и были таковы. Весь процесс проходил в присутствии членов комиссии Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, руководства рыбопитомника, сотрудников отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды РИТЭК. В проводах мальков приняли участие и молодые специалисты, только начинающие трудовой путь на предприятии. В этом году запланировано две «отправки».

Часть мальков нефтяники выпустили лично. Фото: Анастасия Соссорова.

- Сегодня мы выпустили первую партию мальков стерляди, 24 тысячи, - рассказал заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» Андрей Широков. – Экологическая ответственность и бережное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры ПАО «ЛУКОЙЛ». РИТЭК, являясь дочерним предприятием Компании, во всех регионах своей деятельности реализует программы по очищению воздуха, рекультивации, озеленению. Выпуск мальков, восстановление популяции тех или иных ценных и промысловых видов рыб – одно из самых «живых» мероприятий. В сентябре мы выпустим еще 12 тысяч мальков стерляди, на этот же месяц запланирована очередная экологическая акция: будем высаживать деревья в Кошкинском районе.

Молодежь предприятия с удовольствием участвует во всех экологических акциях. Фото: Анастасия Соссорова.

Деятельность нефтяников в сфере охраны окружающей среды общественность замечает и ценит: так, в региональном конкурсе «ЭкоЛидер-2022», итоги которого подвели в начале лета, ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ООО «РИТЭК» получило диплом второй степени в номинации «Предприятие».