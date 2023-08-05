Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по самарскому времени (15:00 по московскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Ростов» откроют субботнюю программу третьего тура Российской премьер-лиги. У обеих команд по четыре очка: по одной победе и ничья. Рассказываем про игру «Крылья Советов» - «Ростов» 5 августа 2023 год, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча 3 тура РПЛ.

Смотреть матч Крылья Советов – Ростов 5 августа 2023 онлайн-трансляция 3 тура РПЛ

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» - «Ростов» можно в прямом эфире на канале «Матч Премьер», начало – в 16:00 по самарскому времени (15:00 по московскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Крылья Советов» - «Ростов»

Самарцы начали сезон с выездной победы над «Ахматом» 2:1, а продолжили боевой ничьей с «Динамо» в Самаре, когда «Крылья» отыгрались с 1:3. Между этими матчами затесалось поражение от «Балтики» 2:3 в Кубке России.

«Ростов» в этом сезоне без поражений – победа и ничья в чемпионате (победа над «Факелом» 2:1 и ничья с «Зенитом» 1:1) и победа над «Рубином». При этом все игры южане провели дома, матч с «Крыльями» - первый выезд в сезоне.

Фавориты предстоящего матча в Самаре – хозяева. Коэффициент на победу «КС» - около 2.3, когда на победу «Ростова» - около 3.1. На ничью – примерно 3.4.

Друг с другом команды встречались 59 раз. Цифры на стороне южан – 23 победы «Ростова» против 19 побед «Крыльев», вничью команды играли 17 раз.

«Крылья» не могут обыграть «Ростов» три матча подряд, в последний раз самарцы брали три очка в играх с южанами в сентябре 2021 года. Та игра прошла в Самаре и закончилась со счетом 4:2.