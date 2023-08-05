Выходи играть: самарцам подарили современную спортивную площадку для активного отдыха

Новое пространство называется «Выходи играть!». Фото: Сбербанк

По статистике около 49% россиян регулярно уделяют время разного рода активностям, и самарцы не отстают. Особенно заметной эта тенденция становится летом, когда горожане выбираются на открытые спортивные площадки, которых с каждым годом появляется все больше. Чтобы порадовать своих клиентов, бонусная программа СберСпасибо при поддержке Поволжского банка Сбербанка открыла уникальное общественное пространство «Выходи играть!».

Праздник для любителей активной жизни

Сегодняшнее открытие нового общественного пространства с символичным названием привлекло внимание сотен горожан. И это не удивительно, ведь площадка расположилась в одном из излюбленных мест активного отдыха – на второй очереди набережной, между улицей Маяковского и Чкаловским спуском.

- Мы рассматривали и другие варианты общественных пространств. Но именно здесь, на набережной, можно встретить очень много людей, увлеченных спортом. Здесь постоянно кто-то бегает, катается на велосипедах и так далее. Поэтому сам логично открыть здесь спортивную площадку – поделился Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка.

Находится площадка на набережной между улицей Маяковского и Чкаловским спуском. Фото: Сбербанк

Новое общественное пространство посетила и глава города Самары Елена Лапушкина. Городская администрация поддержала проект и постаралась всячески поспособствовать скорейшему появлению новой локации. Провести время с пользой и хорошим настроением можно уже сегодня. Организаторы преподнесли свой подарок в праздничной форме. В течение всего дня гостей ждут всевозможные флешмобы, спортивные мастер-классы, индивидуальные и семейные эстафеты, соревнования, чемпионат по стритболу, велотриалу и другие активности.

Специально к открытию игрового общественного пространства был разработан чат-бот для Telegram, где всех желающих зарегистрируют для участия в соревнованиях. Победителей и участников ждут памятные подарки. Также у самарцев есть возможность поучаствовать в розыгрыше лимитированного мерча или промокодов на скидки от партнеров. Получить подарок можно и за участие в викторинах на различные темы: о Самаре, бонусной программе, спорте и финансовой грамотности. А вечером, в 20:00 по местному времени, в лучах живописного волжского заката состоится акустический концерт от специального гостя - FEDUK'а.

Новое общественное пространство оценила и глава города Самары Елена Лапушкина. Фото: Сбербанк

Место, где приятно находиться и есть чем заняться

Любители актива еще с утра собрались вокруг танцоров, проводящих флешмоб. Кто-то подтанцовывал, а кто-то наблюдал за пластикой и детально рассматривал обстановку вокруг. Спортивная площадка выделяется своим ярким оформлением, современной инфраструктурой и большим разнообразием секций.

Проектировщики постарались расположить зоны для разных видов активности так, чтобы никто не смог друг другу помешать. Здесь есть поле для панны – уличного футбола, в который играют один на один. Неподалеку расположились площадки для игры в баскетбол или стритбол. Для тех, кто предпочитает душному спортзалу занятия на свежем воздухе - выделена воркаут-зона. Особое внимание и интерес вызывает детский сектор: кроме привычных всем качелей и сеток для лазанья, тут также есть скалодром.

- В нашей программе лояльности сейчас 70,900 млн человек, из них 1,5 млн – жители Самарской области. В компании постоянно анализируют пожелания своих клиентов, а из Самары поступало много просьб открыть что-то яркое, что-то хорошее – для города, для людей, и вот мы здесь. Мы решили сделать этот проект для вас, дорогие самарцы. Очень надеюсь, что он вам понравился. Эта площадка должна откликнуться тем, кто хочет общаться в живую, заниматься спортом. Самара и ее жители вдохновили нас на создание этой площадки, поэтому надеюсь, что она станет источником вдохновения для всех, кто стремится вести здоровый образ жизни – рассказала Екатерина Звонова, директор дивизиона «Лояльность» СберБанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.

Автограф от главы города на память. Фото: Сбербанк

Организаторы надеются, что пространство с побуждающим названием станет центром притяжения для жителей Самары всех возрастов, где каждый найдет что-то свое.