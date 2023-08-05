Начало разгрому положил гол Хубулова. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» разгромили «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» в субботу, 5 августа 2023 года, и закончилась со счетом 5:1. Сразу два игрока самарцев забили дебютные голы в чемпионате России, а счет мог быть даже крупнее. Представляем вашему вниманию обзор матча 3 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов» 5 августа 2023 года.

Дебютный дубль Салтыкова в РПЛ

Казалось, что из-за 30-градусной жары, которая установилась в Самаре, команды будут долго раскачиваться и много голов мы не увидим. Все оказалось совсем иначе. Счет открыли уже на четвертой минуте, сделали это хозяева. Владимир Хубулов откликнулся на подачу Романа Ежова и головой отправил мяч в угол ворот Сергея Песьякова – 1:0.

Пяти минут самарцам хватило, чтобы забить второй. На этот раз отличился Никита Салтыков, который отправил мяч в ворота «Ростова» с границы штрафной площади из-под почти всей защиты южан. Голевую на свой счет снова записал Роман Ежов. 2:0.

Это первый гол Салтыкова в РПЛ и, забегая вперед, точно не последний.

«Ростов» проснулся к 22 минуте. Гол получился курьезным: защитник «КС» Роман Евгеньев и вратарь Богдан Овсянников не разобрались, кто из них должен сыграть на втором этаже, и этой несогласованностью воспользовался Николай Комличенко. Нападающий гостей головой отправил мяч в ворота «Крыльев» - 2:1.

Постепенно «Ростов» начал перехватывать инициативу: южане стали больше владеть мячом и атаковать. Время от времени самарцы отвечали контрвыпадами.

Один из таких выпадов привел к третьему мячу «Крыльев». Салтыков сначала заработал штрафной, а потом забил. Никита отклеился от защитника «Ростова», который его опекал, и замкнул подачу Бенхамина Гарре на дальней штанге – 3:1.

Гарре стал автором одного из самых красивых моментов матча. Под занавес первого тайма аргентинец подал мяч в штрафную «Ростова» рабоной. Первый пас из-под опорной ноги заблокировал защитник южан, а вот вторая попытка оказалась успешной. Если бы еще самарцы забили в этом эпизоде, это точно был бы самый красивый гол тура.

Довели дело до разгрома

Второй тайм начался спокойнее, чем первый. Команды продолжили обмениваться атаками, но голевой лимит, казалось, иссяк. Из убойной позиции не смогли забить Даниил Уткин и Мохаммад Махеби. Мяч после удара головой первого пролетел выше ворот «Крыльев». Подвела точность и иранского новичка «Ростова». Отличные шансы забить были у Комличенко, Ежова и Хубулова, но то подводила точность, то откровенно не везло.

Наставники команд Валерий Карпин и Игорь Осинькин пытались освежить игру заменами. Именно свежие игроки Николай Рассказов и Егор Карпицкий организовали на 72 минуте опасный момент у ворот южан. Первый раскачал защитников «Ростова» и отдал на второго, но молодой нападающий не смог забить в этом эпизоде.

Зато забил в следующем. Карпицкий подловил Песьякова, когда вратарь гостей выпустил мяч из рук после подачи Гленна Бейна, и забил в пустые ворота – 4:1. Это дебютный гол белорусского форварда в России.

На 75 минуте отличился Махеби, но со знаком минус. Иранский нападающий толкнул Бейла, когда тот был без мяча, за что получил желтую. Горчичник схлопотал и защитник «Крыльев». Не очень понятно, правда, за что.

На 82 минуте Комличенко мог один мяч отквитать, но вратарь «КС» Овсянников с этим ударом справился.

На последней минуте основного времени Роман Ежов мог забивать пятый, однако игрока «Крыльев» подвела точность. Ежов бил из пределов штрафной в дальний угол, мимо вратаря, но и мимо ворот.

На последней добавленной минуте «Крылья» получили право на пенальти, а Ежов – на свой гол: Песьяков сфолил и получил за это еще и желтую. Роман Ежов не промахнулся. 5:1 – крупная победа самарцев.

«Крылья» набирают семь очков и временно поднимаются на второе место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч волжане проведут дома против «Зенита» в Кубке России, игра пройдет 9 августа.