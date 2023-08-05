Самарцы победили дома 5:1. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» разгромили «Ростов» в третьем туре Российской премьер-лиги со счетом 5:1. Сразу два молодых игрока самарцев открыли счет своим мячам в чемпионате России – 18-летний Никита Салтыков, который оформил дубль, и 19-летний Егор Карпицкий. Еще по голу забили Владимир Хубулов и Роман Ежов. Рассказываем, что произошло после разгромной победы «Крыльев Советов» над «Ростовом» 5 августа 2023.

«Эту победу нужно быстро забыть»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча. Наставник самарцев считает, что эту победу надо быстро забыть.

- Голов много, мы показали неплохую игру. Надо учитывать, что у соперника были проблемы с составом. У нас, конечно, тоже были, но у «Ростова» в обороне было новое сочетание, были ошибки. Будь там другие футболисты, нам было бы сложнее.

Неплохой первый тайм, где у нас было три момента и мы забили три гола. Этого жутко не хватало в прошлом сезоне. Сегодня была важная и яркая победа, которую надо быстро забыть, потому что наши следующие соперники «Зенит» и «Локомотив» будут об этом много думать. Все начинается сначала, - сказал Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Ответил наставник волжан и на вопрос журналиста «КП-Самара» о сравнении автора дубля Никиты Салтыкова и экс-игрока «КС» Сергея Пиняева.

- Вообще не хочу об этом думать и говорить. У него [Никиты Салтыкова] пока один матч в стартовом составе, надо идти дальше, надо развиваться, надо смотреть ситуации, когда что-то не получается, когда соперник намного выше классом или закрыл все двери в позиционной обороне и нам надо играть в другой футбол, - сказал главный тренер «КС».

«Что пошло не так? Все пошло не так»

Наставник «Ростова» на послематчевой пресс-конференции был немногословен.

- Что пошло не так? Счет 1:5 на табло - все пошло не так. Это моя вина. Три раза [футболисты «Крыльев»] дошли до нашей штрафной – мы три гола пропустили.

Повлияло ли на эту игру успешный результат с «Зенитом»?

- Возможно, повлиял. Не исключаю такого варианта, но это отговорка, - сказал главный тренер южан.

В эфире «Матч ТВ» после игры Карпин ответил на вопрос, сказалась ли жара, которая стоит в Самаре, на игроках:

- Погода для всех одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что [футболисты] вышли сонными. В Ростове такая же погода, даже жарче.

«У Осинькина каждый год забирают лучших, а он зрелищно играет молодыми»

Высказалась после этого матча по поводу работы Игоря Осинькина и супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова. Она похвалила наставника самарцев за то, что тот ставит атакующий футбол даже в условиях постоянного ухода лидеров.

- У [главного тренера «Зенита» Сергея] Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Валера [Валерий Карпин] без судей – жалкое зрелище. У Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво! – цитирует Салихову metaratings.ru.