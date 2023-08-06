Фестиваль собрал десятки зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные, 5-6 августа в Самаре проходит традиционный фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Горожане с нетерпением ждали любимый многими праздник, с уже начиная с субботы устремились в Струковский парк, где по традиции проходит знаменитый фестиваль. Журналисты «КП-Самара» побывали на «Пластилиновом дожде». Показываем самые яркие фото.

Струковский парк преобразился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Месяцы» и «Метаморфозы»

Фестиваль начался в субботу в 13.30 с торжественного шествия всех участников по аллеям парка. После этого по всему Струковскому саду заработали разнообразные площадки.

Сразу несколько площадок были посвящены театральному искусству. Самарцы и гости города смогли увидеть многочисленные спектакли, представленные участниками фестиваля. Выступить на «Пластилиновом дожде» приехали театры из разных городов страны. Например, театр клоунады «Микос» из Москвы представил спектакль «Авиаторы», а уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга - постановку «Месяцы», Плохой театр из северной столицы показал самарцам спектакль «Квадрат», а театр «Нос» удивил постановкой «Метаморфорзы». Выступили перед самарцами и артисты театра-организатора фестиваля – уличный театр «Пластилиновый дождь» представил постановку «Язык сна и соли» и другие.

Выступления проходили сразу на нескольких площадках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я была на самом первом "Пластилиновом дожде" и с тех пор ни разу не пропускала,- делится самарчанка Екатерина. - По моему мнению это вообще лучший самарский фестиваль, и очень здорово, что его возродили и снова проводят!

Необычные инсталляции вызывали интерес горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Башмаки и крылья

На фестивале хватало места и артистам других жанров. Большой интерес публики вызвали выступления уличных клоунов, циркачей и мимов. Многие гости фестиваля с удовольствием слушали выступления музыкантов на отдельной сцене, другие любовались прекрасными танцами на площадке, посвященной хореографии.

Взрослые и дети с удовольствем танцевали под зажигательные барабаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я впервые в Самаре, и сразу попала на такой прекрасный фестиваль, - делится жительница Санкт-Петербурга Анна. - У нас в Питере тоже есть нечто подобное и мне есть с чем сравнивать. Уровень здесь у вас очень достойный.

Артисты приехали из разных городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По традиции большой интерес самарцев вызвали необычные инсталляции, которые буквально заполонили Струковский парк в дни фестиваля. Огромные башмаки и висящие в воздухе существа с крыльями, возможность «примерить» наряд лесной «ведьмы» и погладить «голову барашка» - горожане с удовольствием фотографировались в необычных локациях на память. Многие, кстати, предположили, что инсталляции посвящены тематикам прошлых фестивалей. Так, одна из инсталляций получила название «Из жизни аистов» (2019), другая – «Обряд» (2017). Также были представлены «Белые сны» (2014), «Титиритерро» (2011) и «Необыкновенные видения в голове Дона К» (2009).

Самарцы охотно фотографировались с инсталляциями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Концерты и флешмоб

В воскресенье фестиваль продолжил работу. Вечером на музыкальной площадке самарцев ждут выступления коллективов «Два Льва», Kontrabuzzz и КИНЕМО На площадке «Грот» покажут спектакли театр клоунады «Микос» и уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо», на площадке «Квадрат» - Плохой театр, а в Ротонде свои представления покажут физический театр «EGGS», театр «Vokrug» и уличный театр «Пластилиновый дождь».

Примерить башмачки стремился каждый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На аллеях с 16.00 до 19.00 коллектив LÙNA_Art Show показывает шоу на ходулях, а до половины девятого проходит флешмоб «Обними меня».