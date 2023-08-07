Пройдет заплыв с 16 по 20 августа. Фото: X-Waters Самара / vk.com/xwaters_samara

C 16 по 20 августа 2023 года в Самарской Луке пройдет плавательное ралли X-Waters 181. Его участникам предстоит проплыть по Волге в составе группы или соло 181 километр (100 миль). Подобные заплывы пройдут во многих крупных российских городах. Рассказываем, как ралли пройдет в Самаре в 2023 году Заплыв X-Waters 181 в Самаре 2023 - где и как пройдет, как принять участие.

Заплыв стартует в Самаре с правого берега Волги в пяти минутах езды от центра города. Каждый день спортсменов будут ждать 10-40 км по течению мимо Рождествено, Переволок, Тольятти и Ширяево. Ночевки будут на заповедных островах и у подножия гор. Кругосветка закончится в месте старта, где будет расположен финишный городок.

Как принять участие в заплыве X-Waters в Самаре 2023 году

Для участия в соревнованиях нужно зарегистрироваться на

сайте x-waters.com. Для допуска к ралли также необходима медицинская справка, разрешающая заплыв. Она должна быть выдана не ранее 6 месяцев до соревнований. Участникам также придется оплатить регистрационный сбор. Взнос за участие стартует от 74 900 рублей. Быть сопровождающим обойдется вам от 15 000 рублей.

Варианты участия в заплыве X-Waters в Самаре в 2023 году

Есть три варианта участия в ралли в 2023 году:

- командная эстафета в яле, 4-6 человек;

- команда из двух человек - дуэт;

- соло (один человек).

На заплыв также можно отправиться как сопровождающий - вы будете наблюдать за соревнованиями на берегу, проживая в палатке.