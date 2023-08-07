Плавала в Индийском океане и трогала слона: жительница Бузулука рассказала, как путешествует в 81 год

Женщина к 81 году была 19 странах мира.

Старость прошла мимо жительницы Бузулука. Пенсионерка в свои 81 продолжает колесить по миру и посетила уже 19 стран. Индия, Вьетнам, Китай, Италия и Израиль - малая часть стран, где была Нелли Буцких. Останавливаться женщина не собирается и уже строит наполеоновские планы по покорению Европы.

«Первое путешествие – в Польшу»

Меня зовут Нелли Буцких, мне 81 год. За свою жизнь я посетила 19 стран. Родилась и выросла я в Бузулуке. Училась в красивой школе номер 6 имени Пушкина. После 10 класса уехала в Самару, поступила в медицинский на фарм-отделение, по специальности я фармацевт. Когда учеба в университете закончилась, я решила - мне домой надо! На домашние щи, поближе к родным, по которым за время университета я очень соскучилась. Дальше и работа, и семья появились, так что так и осталась я в Бузулуке.

Работала внештатным секретарем горкома комсомола, благодаря ему и начались мои разъезды по миру. Все началось в 70-х. Тогда я была комсомольским вожаком. Наш горком посылал людей, секретарей комсомольской организации, в Польшу.

Последние годы чаще всего езжу одна. Для меня собраться куда-то - раз и все. Понимаете, если я еще буду соблазнять людей и выискивать себе попутчика, то больше нервов потрачу. Нервы надо беречь, поэтому мне проще одной. Раньше с друзьями, конечно, тоже путешествовала - и в Африку, и в Грецию. Нас собиралось по 4-5 человек. С годами этот «узелок» распался, поэтому теперь в компании себя брожу по миру.

«Дочка смеется, что у меня шило в одном месте»

Поймите, я не могу дома сидеть! Мне даже предлагали кошку завести, чтобы хоть какая-то привязка была, но я отказалась, не хочу мучить животное долгой разлукой. Например, летом, как обычно неожиданно для дочки, я рванула в Самару на джазовый фестиваль и на Грушинку (там, кстати, я пять дней в палатке жила). Дочка мне уже ничего не говорит, только подтрунивает надо мной, мол у меня шило в одном месте.

Доча знает мой характер, что я как в розетку включенная, что мне просто интересно общение и у меня неиссякаемое желание познать весь мир.

Нелли Буцких в последние годы путешествует одна.

Если скажу, что тяга к путешествиям - наследственное, то солгу. Мама у меня совершенно спокойно сидела дома, любила вышивать. Она всегда творила мне всевозможные модельные одежды, начиная от шубок и заканчивая платьями. Любовь к приключениям у меня точно не семейное, но когда я выросла, то всячески старалась отправлять свою маму с дочкой в разные точки мира. Помню, они у меня ездили в поездки на Балтику, во Львов, после чего возвращались с улыбкой до ушей. Я просто обожаю, когда люди путешествуют, поэтому я толкаю их на эти авантюры.

Самое запоминающееся путешествие - поездка на Сахалин вместе с дочкой. Нам очень понравилось. Жалко, что фотографии из того тура не очень удачные, поэтому изумительный остров сохранился только в памяти.

Мечта о голубом городе

Путешествую я везде: как по России, так и за границей. В некоторых странах была неоднократно. Крайний раз ездила на Шри-Ланку, на Цейлон. Там я потрогала настоящего слона, плавала в Индийском океане, а также попробовала много новых вкусностей. Последнее время грежу Европой, соскучилась я что-то. Мне хочется вернуться в Италию, хоть я ее всю исколесила уже. Хотелось бы также на голубой город в Марокко посмотреть.

Пенсия у меня средняя, около 19 тысяч выходит. Где-то 7 - на коммуналку, столько же на питание, а остальное стараюсь откладывать. За год 40-50 могу накопить, этого, правда, еле-еле хватает на путешествие, цены стали кусаться. Путешествия всегда рассматриваю по бюджету. Чаще всего я заказываю только отель и трансфер, без питания. Мне очень интересно ходить по местным кафешкам и выискивать народные вкусности, узнавать, чем же питается местный человек. Через еду можно хорошо прочувствовать культуру! Например, в Индии выпекали вкусные лепешки. Помню я даже напросилась на кухню, поглазеть, как же они готовят.

Сейчас Нелли мечтает вернуться в Италию и увидеть город Шавен в Марокко, который называют голубой жемчужиной. Фото: Предоставлено "КП"

После каждой поездки я привожу множество новых рецептов. Для этого дела у меня есть специальный блокнотик, в которой я записываю способы готовки (он, если честно, уже почти полный). Из ингредиентов стараюсь отовсюду привозить специи, так как они улучшают вкус. Даже дочка моя недавно путешествовала по Армении и после приезда на родину подарила мне новые специи.

Лучше всего путешествовать с кем-то. Бывает такое, что увидишь что-то необыкновенное, а поделиться эмоциями не с кем! Поэтому берите с собой родственников и друзей, которые легки на подъем.

Ловите моменты и не бойтесь путешествовать! Зачем опасаться чего-то и сидеть дома, когда можно увить всю красоту нашего необъятного мира.