«На полу лицом вниз, документы в руках»: как полиция ловила незаконных мигрантов в Самаре

Полиция проверила, все ли соблюдают миграционное законодательство Фото: Наталья АРТЯКОВА

Журналист «КП-Самара» отправилась в ночной рейд с полицией - искать нарушителей миграционного законодательства. Сотрудники отдела по вопросам миграции, патрульно-постовой службы полиции, а также отряд ОМОН Росгвардии отправились по ночным заведениям Самары, где по предварительным данным могли отдыхать нелегальные мигранты.

- Такие выездные профилактические мероприятия для пресечения нарушения российского законодательства мы проводми каждую неделю проводят. Проверяем адреса, общественные места, рынки и овощебазы, развлекательные заведения, а также вокзалы, аэропорты, - объяснил начальник отдела по вопросам миграции УМВД по городу Самаре майор полиции Андрей Князев.

В рейд выехали сотрудники нескольких подразделений Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пустая «Жара»

Десяток полицейских автомобилей – от легковых машин ППСП до большегруза с ребятами из ОМОНа двинулись от пункта сбора в сторону ночной Самары. Первый адрес – известное в городе место большого скопления мигрантов - ночной клуб «День и ночь» (бывшая «Жара») на Металлурге.

У приезжих проверили документы Фото: Наталья АРТЯКОВА

Первыми в заведение заходят крепкие ребята из Росгвардии, следом ППСП и руководство. Странно, но в ночном клубе в одиннадцатом часу ночи подозрительно тихо. Спускаемся в цокольный этаж и действительно – никого. За барной стойкой женщина, она представляется администратором. На ломанном русском мадам оправдывается, что так безлюдно у них всегда, хотя работают они под новым названием уже два месяца.

- Неужели два месяца никто к вам не ходит? А как же выручка? – спрашивают полицейские, но администратор лишь потупила взгляд в пол и бормочет что-то себе под нос на родном языке.

Нелегалов искали в кафе Фото: Наталья АРТЯКОВА

Впрочем, нарушения в клубе «День и ночь» нашлись, и немалые. Полицейские обнаружили в холодильниках крепкий алкоголь, а вот лицензии на продажу у администратора не нашлось. Банки и бутылки со спиртосодержащей продукцией были изъяты и возбуждено административное производство.

Без гражданства - в автозак

Когда работа в ночном клубе на Металлурге была завершена, колонна спецмашин двинулась на другой адрес. По предварительным данным там могли находиться нарушители миграционного законодательства. Мы прибыли в кафе «Райан» возле овощебазы на улице Олимпийской. В этот раз иностранцы находились в заведении и даже не подозревали о прибытии полицейских.

Первыми в помещение зашли сотрудники ОМОНа Фото: Наталья АРТЯКОВА

Ребята из ОМОНа отработали четко и слажено - уже через секунды посетители кафе лежали на полу лицом вниз и держали в руках документы. Сотрудники полиции проверяли документы мигрантов, а патрульные соровождали нарушителей без гражданства в автозак для дальнейшего отправления в отделение полиции.

Среди посетителей кафе были и женщины. Молодые девушки переживали за мужчин, пытались доказать полицейским, что произошла ошибка, но суровые сотрудники не поддавались на провокации и продолжали выполнять свою работу. Все, кто незаконно пребывал на территории России, были задержаны. Теперь полицейским предстоит оформить протокол, а далее уже суд решит – обойдутся ли иностранцы штрафом или их ждет депортация на свою родину.

Рейды проводятся регулярно Фото: Наталья АРТЯКОВА

- По итогам профилактического мероприятия в Кировском районе Самары были выявлены нарушения миграционного законодательства. В последующем собранные материалы будут рассмотрены и составлены протоколы об административном правонарушении по главе 18 КоАП РФ, - подвел итоги ночного рейда майор полиции Андрей Князев.

Несмотря на то, что в некоторых ночных заведениях города было безлюдно, полицейским все же удалось задержать нарушителей. Жители Самары также могут помочь отделу по вопросам миграции, сообщая по телефону «102» или в ближайший отдел полиции о местах нахождения иностранных граждан, которые могут нарушать миграционное законодательство. Все полученные адреса будут проверены, а нарушители понесут заслуженного наказание вплоть до выдворения из страны.