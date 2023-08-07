Только позитивные темы: в Самаре на стене у набережной нарисовали красочный мурал

Над картиной работали 35 художников. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

- Кто-то считает нас вандалами, а кто-то говорит, что мы - современное искусство, - говорит участник граффити-фестиваля «Самара».

В рамках фестиваля на стене на улице Максима Горького появился новый мурал. 35 профессиональных художников из разных регионов страны трудились все выходные.

Исключительно позитивные картины

Идея проведения такого граффити-фестиваля появилась в 2022 году. Мероприятие прошло в Мытищах, Екатеринбурге и Самаре, на очереди – Санкт-Петербург и Краснодар.

- Фестиваль создан для того, чтобы творческие ребята, которые хотят заниматься искусством и самовыражаться, смогли собраться в одном месте, быть под присмотром и создавать нечто уникальное. Мероприятие реализовано для популяризации здорового отдыха и нового искусства, - рассказал куратор молодежного совета по взаимодействию с федеральными органами власти Василий Елагин.

Художники пишут исключительно позитивные картины, это видно уже по выбранным цветам.

Стену на Максима Горького лично утвердила мэр города Елена Лапушкина, а эскиз художественного произведения был согласован и утвержден с ТСЖ и комитетом молодежной политики.

- Граффити - целый мир, игнорировать который мы не можем, так как он все равно будет вторгаться в наши реалии. Развитие культуры и творческого потенциала необходимо совмещать с грамотным взаимодействием со стороны административного ресурса и творческого сообщества, чтобы устранять проявление негативных стихийных историй, - рассказывает участник творческого объединения «РАФ» Егор Герасимов.

Использовали только яркие цвета. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

«Граффити - не вандализм»

Полюбоваться процессом росписи стен пришли более 500 горожан и гостей города.

- Очень много детей хотят рисовать и развиваться, поэтому мы решили вдохновить их подобным мероприятием. Мы хотим, чтобы дети прекратили ходить по заброшкам и рисовать на стенах. Для этого необходимо создать благоприятную среду, в которой будут реализовываться креативные задумки наших граждан, - считает Василий Елагин.

Эскиз мурала одобрили власти. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Посмотреть, что рисуют на стене на улице Максима Горького, пришло огромное количество подростков, которые так и норовили тоже что-нибудь нарисовать.

- Я занимаюсь стрит-артом уже более двадцати лет, благодаря чему у меня сейчас есть возможность реализовывать собственные творческие проекты, путешествовать и зарабатывать на своем ремесле. Граффити - не будет выглядеть как вандализм, если правильно распределить силы и желание юных художников. В рамках фестиваля мы также хотим передать опыт художников молодому поколению, - рассказал Егор Герасимов.

Самарский молодежный совет планирует в дальнейшем реализовать программу для начинающих художников.

- Подобные мероприятия формируют креативную среду, которая напрямую влияет на то, чем человек будет заниматься в этом городе. Благодаря подобным фестивалям качества жизни горожан улучшается, хотя бы благодаря новым эмоциям, - рассказывает Василий Елагин.