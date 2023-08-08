Приходится на свой страх и риск идти по проезжей части: жители Самары устали ждать появления освещение и тротуаров на Ракитовском шоссе

Самарцы жалуются на отсутствие освещения и тротуаров на Ракитовском шоссе. Фото: Яндекс Карты

Жители Самары вновь задались вопросом комплексного обустройства Ракитовского шоссе. По словам горожан, из-за нехватки освещения и тротуаров пешеходам приходится на свой страх и риск передвигаться по проезжей части. Кроме того, на этом участке было несколько случаев тяжелых ДТП, в том числе со смертельным исходом. Самарцы уверены: проблему решит обустройство. Редакция «КП-Самара» обратилась в администрацию городского округа Самара и выяснила, на каком этапе находится решение этого вопроса сегодня.

«Темно и страшно»

В июле 2023 в редакцию «КП-Самара» обратилась местная жительница Наталья. Женщина недовольна тем, что на Ракитовском шоссе до сих пор не появились освещение и тротуары. Наталья отметила: дорожное покрытие отремонтировали, а про пешеходов забыли.

-Темно и страшно! Когда же меры примут? Очень просим освещение сделать и организовать хоть как-то движение тротуаров. Дорогу же сделали, молодцы! Помогите, пожалуйста, обращаюсь от лица всех местных жителей. Мы устали, - пишет Наталья.

Решил перебежать дорогу и умер

В 2021 году самарцы не могли нарадоваться долгожданному ремонту одной из самых проблемных автострад в Кировском районе. Однако после восстановления дорожного покрытия этот участок так и остался местом притяжения аварий. Так, в июне 2023 на Ракитовском шоссе произошло смертельное ДТП. 28-летний водитель на автомобиле «Тойота» двигался по Ракитовскому шоссе и совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте

«На эти этапы уйдет три года»

В 2021 году «Комсомолка» уже обращалась к чиновникам с тем же вопросом. Тогда в департаменте градостроительства Самары ответили, что обустройства ждать не стоит еще три года, в городской казне на это не было запланировано средств.

- Если будет финансирование, то департамент готов выступить заказчиком строительства. Однако сначала нужно будет разработать проект, пройти госэкспертизу, а уже потом начинать строительство. На эти этапы уйдет как раз три года, - объяснили представители департамента.

О сроках не говорят

По просьбе местных жителей мы снова направили запрос в администрацию городского округа Самара. И вот какой ответ пришел:

- Работы по устройству освещения, тротуаров, организации пешеходных переходов по Ракитовскому шоссе возможны при капитальном ремонте или реконструкции. Для организации данных работ необходима разработка проектно-сметной документации на новое строительство, с последующим прохождением государственной экспертизы.

Кроме того, в департаменте городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара напомнили, что в 2021 году на этом участке было отремонтировано дорожное покрытие.

- В рамках муниципального контракта с ООО «НПФ «XXI Век» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по Ракитовскому шоссе, на участке от Московского шоссе до ул. Магистральной, с учетом путепровода «Ракитовский», «картами» свыше 100 п. м,- сообщили «КП-Самара» представители администрации. - Также силами ООО «Специализированный застройщик «ССК» произведены работы по устройству сетей ливневой канализации по Ракитовскому шоссе, на участке от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса, с врезкой в центральный коллектор, расположенный на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса.