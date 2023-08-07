Сотрудники теплоэнергетической компании запустили в теплосети робота-диагноста [видео]

Сотрудники «Т Плюс» готовят робота-диагноста к запуску в теплосеть Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Во вторник 1 августа 2023 специалисты Самарского филиала «Т Плюс» приступили к диагностике одного из участков трубопровода в Новокуйбышевске. Журналист «Комсомольской правды» понаблюдала за работой чудо-машины и выяснила подробности.

Не альтернатива, а дополнение

Телеуправляемый комплекс разработали петербургские инженеры, и по тепловым сетям Самарской области робот-диагност путешествует уже третий год. По словам специалистов, благодаря этому оборудованию можно определить толщину стенок трубы методом переменного намагничивания, а также визуально обследовать трубопровод на наличие посторонних предметов и сквозных повреждений.

- Важно понимать, что роботизированный комплекс — это не альтернатива, а дополнение к традиционным гидравлическим испытаниям. Мы работаем с этой технологией с 2021 года, и она показывает стопроцентную эффективность, - отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей компании Сергей Заволович.

Диагностика проходит в два этапа

Теплоэнергетики считают, что их гусеничный коллега с работой справляется на ура. Сергей Тюрин управляет роботом-диагностом с момента его приобретения компанией после прохождения обучения. В управлении машина проста, однако требует освоения некоторых навыков работы с джойстиком.

- Робот проходит по трубопроводам в два этапа. Мы используем для этого разные модули, - поделился ведущий инженер лаборатории металлов Сергей Тюрин. - Простыми словами, сначала визуально с помощью видеокамеры смотрим есть ли повреждения или посторонние предметы, которые могут помешать прохождению магнитного модуля. А затем робот уже со специальными датчиками выявляет сквозные повреждения или утонение стенки трубы, - поделился ведущий инженер лаборатории металлов Сергей Тюрин.

Робот двигается со скоростью 40 метров в час и способен за одно погружение обследовать до 600 метров сетей. При этом видеокамера вращается на 360 градусов, что позволяет специалистам детально рассмотреть состояние трубы: дефекты, вмятины, смещение кромок, врезки. На основании анализа видеозаписи и результатов магнитного контроля специалисты принимают решение о целесообразности ремонтных работ.

Один на всю Самарскую область

Востребованность в такой дополнительной диагностике в Самарской области высокая. В период подготовки к предстоящему отопительному сезону робот уже проверил техническое состояние 13 участков тепловых сетей компании. В областной столице этим летом диагностический комплекс обследовал 6 участков, из которых самые протяженные на улице Стара-Загора и проспекте Кирова. Кроме того, аппарат побывал на шести трассах в Новокуйбышевске и обследовал теплотрассы Сызрани. Всего в 2023 году энергетики планируют выполнить диагностику свыше 7 км подземных коммуникаций региона.