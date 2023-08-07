«Крылья» - третьи в РПЛ, «Акрон» - лидер Первой лиги: как прошли выходные для футбольных команд Приволжья

«Крылья Советов», разгромив «Ростов», поздравили защитника Юрия Горшкова с рождением сына. Фото: ПФК «Крылья Советов»

Рассказываем, как футбольные команды из Приволжья выступили в очередных турах чемпионата РПЛ и Первой лиги.

Волга разгромила Дон

Главная неожиданность 3-го тура РПЛ произошла в Самаре, где «Крылья Советов» принимали «Ростов». Донская команда, возглавляемая главным тренером сборной России Валерием Карпиным, неожиданно крупно уступила на берегах Волги – 1:5.

Уже к 10-й минуте счет был 2:0. Успех принесли две длинные «диагонали» из обороны на правый фланг атаки. В первом случае передачу делал Евгеньев, во втором – Солдатенков. Оба раза мяч подхватывал Ежов и точно пасовал сначала на голову Хубулову, а потом в ноги Салтыкову.

18-летний Никита Салтыков дебютировал в стартовом составе в матче РПЛ и сразу отметился дублем. К голу на 10-й минуте он приплюсовал точный удар в конце первого тайма после подачи Гарре со штрафного. Перед этим «Крылья» пропустили – Комличенко воспользовался неудачной игрой вратаря Овсянникова на выходе.

Голкипер ростовчан Песьяков, в свою очередь, выпустил мяч из рук во втором тайме после прострела Бейла. Это позволило открыть счет своим мячам за «Крылья» 19-летнему форварду Егору Карпицкому.

А окончательно разгром оформил Роман Ежов, заработавший пенальти и сам его реализовавший – 5:1.

После этого успеха в активе «Крыльев» 7 очков на старте чемпионата и третье место в турнирной таблице РПЛ после 3 туров. Кроме того, самарцы забили больше всех мячей – 10.

Против фаворитов «не вывезли»

Другие команды Приволжья выступили в 3-м туре менее удачно.

«Пари НН» гостил в Краснодаре. В не самом выразительном матче команды нанесли на двоих всего один удар в створ ворот. Это был удар с пенальти, реализованного краснодарцем Сперцяном. Матч так и завершился со счетом 1:0 в пользу южан, одержавших на старте чемпионата три победы.

«Рубин» принимал в Казани другого лидера РПЛ – московский «Спартак». Команда из столицы Татарстана навязывала борьбу только в первом тайме – на гол спартаковца Бонгонды казанцы ответили точным ударом Иву. После перерыва же еще три мяча влетели в ворота волжан – отличились Медина, Игнатов и Промес. Итог – 4:1 в пользу «Спартака».

«Оренбург» уже в дебюте встречи с «Уралом» остался вдесятером – Мансилья сыграл ногой в живот екатеринбуржцу Бевееву и получил красную карточку. «Урал» без проблем реализовал численное преимущество. Егорычев легко прошел оборону хозяев и открыл счет, а затем Каштанов реализовал пенальти. Во втором тайме «уральского дерби» гости спокойно удержали счет 2:0.

Трио команд из Приволжья после 3 туров в таблице РПЛ занимает места с 13-го по 15-е. У «Рубина» - 2 очка, у «Оренбурга» и «Пари НН» - по 1.

«Акрон» - лидер, «Сокол» - сенсация

В Первой лиге лихой старт выдал тольяттинский «Акрон». После 4 туров на его счету 4 победы подряд! И если в первых трех матчах можно было сослаться на то, что соперники тольяттинцев были ниже классом, то в 4-м туре команда с берегов Волги принимала одного из потенциальных фаворитов турнира – владикавказскую «Аланию».

Исход встречи решил точный удар Абу-Саида Эльдарушева с передачи Владислава Галкина в первом тайме. Тольяттинцы победили 1:0 и уверенно возглавляют турнирную таблицу Первой лиги. Эльдарушев с 4 мячами – пока лучший бомбардир турнира, а Галкин с тремя передачами – в в топе лучших ассистентов.

Сенсацию в 4-м туре произвел саратовский «Сокол». Дебютант Первой лиги в гостях обыграл «элитное» московское «Торпедо». Победу 1:0 волжанам принес точный удар Морозова на 74-й минуте. «Сокол» неожиданно для всех занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.