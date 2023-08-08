«Когда узнала про диагноз, я не плакала»: самарчанка рассказала, как справилась с онкологией и стала счастливой бабушкой

Светлана Маштакова узнала об онкологии в 2021 году. Фото: Предоставлено "КП"

История самарчанки, которая спасла себе жизнь, вовремя обратившись к врачу, заставляет задуматься о значимости профилактического осмотра. Светлана Маштакова поделилась с журналистом «КП-Самара» историей своей борьбы с раком.

«Я вовремя обратилась к врачу»

Меня зовут Светлана Маштакова, мне 58 лет. Работаю бухгалтером, а в свободное время хожу на йогу и занимаюсь рисованием. Одно время даже занималась танцами. В общем, на месте сидеть я не привыкла. Семья у меня большая: у нас с мужем двое детей и двое внуков, и внучка. Частенько собираемся всей семьей и нянчим нашу младшенькую.

В 2021 году я узнала, что у меня рак молочной железы. Все прошло удачно, потому что я вовремя обратилась к врачу. Когда я проходила плановый осмотр у гинеколога, моя врач отправила меня к момологу, который сразу же дал направление на узи. Когда мне поставили диагноз, я даже не успела испугаться. Все произошло очень быстро, буквально, за один месяц: обследование за обследованием, а потом меня отправили на операцию. Когда я лежала на операционном столе, у меня обнаружили вторую опухоль, которую точно также ликвидировали.

Когда я ходила на обследования, а потом начала проходить лечение, я все держала в тайне от своих близких. Не хотелось пугать их громким заявлением - «у меня рак». Моя дочь, которая на тот момент не знала диагноза, а только то, что мне предстоит операция, и так не спала всю ночь перед операцией. Думаю, если бы я сразу «раскрыла все карты», все бы на уши поднялись. Только после проведенной операции, когда я вернулась домой, стала потихоньку рассказать о случившимся родным.

«Я не могла позволить себе болеть»

Когда я узнала свой диагноз, я не плакала. Если честно, я все это более-менее спокойно восприняла. Я взяла себя в руки, подумала: «Надо - значит надо». В то время старалась воспринимать это заболевание не как нечто страшное, а как обычную простуду, либо вирус, который можно легко пережить. Конечно, лечение заняло не семь дней, а больше, но сейчас все хорошо.

Признаюсь, несмотря на мою стойкость, было тяжело. Во-первых, у меня аллергия на лекарственные препараты, поэтому после операции мне не делали обезболивающие уколы. Из-за копившейся боли я не могла не то что спать, а банально существовать. Так прошли мои 10 дней после операции. Во-вторых, эмоционально было очень плохо. Я записалась к психологу в онкоцентре. Во время разговоров мы выяснили, что боль была не только физическая, но и моральная. Несмотря на мое внешнее спокойствие, внутри меня бушевала буря эмоций. Единственное, что мне помогло пережить это время - моя семья. Муж, дети и моя мама постоянно поддерживали меня. Помимо родных мне также помогала моя близкая подруга, которая единственная знала обо всем с самого начала.

Пожалуй, самым главным мотиватором к выздоровлению для меня стало то, что у моей снохи умерла мама от онкологического заболевания. Я чувствовала, что не могу себе позволить заставить моих близких вновь переживать все эти тяготы. Тем более, на тот моменту я узнала о беременности своей снохи и поняла, что не имею права их оставить.

Мне хотелось бы напомнить людям, что нельзя пренебрегать плановыми обследованиями: на ранних этапах все гораздо проще предотвратить. Также хочу сказать тем, кто столкнулся с этим заболеванием и кому предстоит лечение - не падайте духом. Никакого уныния! А также не бойтесь говорить родным и принимать от них помощь. В свое время я побоялась сказать им правду, но, знаете, как говорится «один в поле - не воин», поэтому пожалейте себя и примите этот удар жизни вместе с близкими.