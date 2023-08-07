Под клоунской кепкой: факты о самарском цирке, которые мало кто знает

Самарский цирк был сдан в эксплуатацию 54 года назад Фото: Евгений ЕГОРОВ

7 августа 1969 года было принято в эксплуатацию здание цирка на улице Молодогвардейской в городе Куйбышеве. «КП-Самара» вспоминает ряд малоизвестных фактов о самарском цирке.

Вшивый базар, Шаляпин в «конюшне», шапито в Струковском

Парадокс: история самарского цирка насчитывает более 100 лет, но собственной цирковой труппы у него никогда не было и нет до сих пор. Заезжие «циркачи и акробаты» ставили свои шапито на улицах Самары еще в XIX веке. Популярными точками были Вшивый базар (ныне – Хлебная площадь), Алексеевская площадь (ныне – площадь Революции), пересечение нынешних улиц Льва Толстого и Фрунзе.

Именно в последней локации в 1907 году было открыто первое в Самаре капитальное цирковое здание – театр-цирк «Олимп». В силу «универсальности» этого сооружения в нем случались казусы вроде легендарной истории с Федором Шаляпиным, который, осматривая место своего предстоящего выступления, заявил: «Я в конюшнях не пою».

По одной из версий, поводом к этой фразе послужили картинки с пегасами на стенах цирка, по другой – стойкий запах жизнедеятельности цирковых животных. Вполне могло иметь место и то, и другое, как по отдельности, так и вместе.

В 1936 году самарское (на тот момент уже куйбышевское) подразделение Госцирка открылось в деревянном здании в Струковском парке (на тот момент – уже городском парке культуры и отдыха им. А.М. Горького). Зрительный зал более чем на 2 тысячи мест располагался под крышей-шапито, натянутой на металлические конструкции.

Недостатком этого здания являлось то, что его было нельзя использовать в зимний период. Поэтому назрела необходимость возведения капитального строения цирка с возможностью круглогодичной эксплуатации.

10 братьев-близнецов

Новый цирк в Куйбышеве появился в 1969 году. Он был построен по типовому проекту Саломеи Гельфер. Абсолютно одинаковые здания в тот период появились почти одновременно в 10 городах СССР. Первой была Уфа, затем – Куйбышев. Такие же цирки возведены были в Новосибирске, Перми, на юге РСФСР – в Воронеже и Брянске, а также на востоке УССР – в Донецке, Ворошиловграде (ныне – Луганск), Харькове и Кривом Роге.

Неудивительно, что по истечении примерно полувека все эти здания дружно пришли в плачевный вид, и Росгосцирк столкнулся с необходимостью их ремонтировать (точнее, те из них, которые находятся на территории России). В результате, например, самый первый из них – уфимский – закрыт уже шестой год.

Здание в Самаре, по словам директора Росгосцирка Сергея Белякова, «находится в одном из самых худших состояний». Его собирались реконструировать еще в 2017 году, но тогда в приоритете оказалось строительство стадиона и инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Потом ремонту помешала пандемийная ситуация с ковидом.

Затем внезапно обнаружилось, что работам со зданием препятствует статус объекта культурного наследия. Его убрали, но тут же подстраховались тем, что внесли в реестр ОКН территорию вокруг цирка со стоящим на ней строением. Впрочем, реконструкции пока так и не случилось. Здание эксплуатируется в том виде, в каком есть.

Почему самарский цирк носит имя Олега Попова?

Самое загадочное в истории самарского цирка – почему он носит имя Олега Попова. По большому счету, легендарный «солнечный клоун» не имеет к Куйбышеву/Самаре никакого отношения. Он здесь не родился, не жил и, по некоторым данным, даже никогда не выступал (другие источники все же называют его среди артистов, когда-либо выходивших на арену самарского цирка).

История связана с появлением на посту директора цирка Василия Браташа. Он вступил в должность в 2004 году в знаковую дату 1 апреля, и одним из первых решений при его руководстве стало как раз обращение к Олегу Попову с просьбой разрешить присвоить цирку его имя.

Логика была такая: Олегу Попову присвоили звание народного артиста СССР в том же году, когда было построено здание цирка в Куйбышеве. «Солнечный клоун», проживавший тогда уже много лет в Германии, согласился. В руководстве Росгосцирка не возражали.

Впрочем, при всей абсурдности этой истории, надо признать: благодаря этому «неймингу» здание самарского цирка стало уникальным. Крышу раскрасили в черно-белую клеточку под знаменитую кепку Олега Попова, и типовое строение теперь выгодно отличается от девяти его «братьев-близнецов» в других городах.

По печальной иронии судьбы, самому Олегу Попову выступить в цирке, носящем его имя, так и не удалось. Его гастроли в Самаре планировались в конце 2016 года, после Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Но сердце 86-летнего артиста остановилось в гостиничном номере в Ростове.