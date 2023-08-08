Поможет подготовиться к сложным операциям: в Самаре ученые создали уникальный манекен «Мозг»

Модель мозга разработали на основе КТ реального пациента / Фото: СамГМУ

Самарские ученые представили новую уникальную разработку. Специалисты института инновационного развития СамГМУ создали максимально реалистичный манекен «Мозг». Он предназначен для наглядной демонстрации возможностей системы хирургической навигации Autoplan. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Основа – КТ реального пациента

Манекен состоит из моделей черепа и правого полушария мозга. Также там визуализировано показание к операции. В основе разработки – снимок КТ реального пациента.

Модель черепа отпечатали на 3D-принтере из АБС-пластика. Потом ее покрыли акриловой смолой. Что касается полушария, то его изготовили из силикона. В вузе отмечают, что созданы несколько вариантов модели. К примеру, есть «Мозг» с доступом для взятия биопсии.

Манекен состоит из модели черепа человека и модели правого полушария мозга / Фото: СамГМУ

Разработка получила высокую оценку

Уникальный манекен уже представили медицинскому сообществу. Впервые его презентовали на Всероссийском нейрохирургическом форуме в Москве. Участники – ведущие врачи страны – отметили, что он обладает высокими демонстрационными качествами. Также возможности самарской разработки продемонстрировали на международной промышленной выставке Иннопром-2023.

Манекен создан с визуализированным показанием к операции / Фото: СамГМУ

Дополнение к системе хирургической навигации

Отметим, «Мозг» станет дополнением к платформе «Автоплан». Он будет наглядно демонстрировать возможности системы хирургической навигации. Она тоже была создана учеными из Самары. Разработка включает высокотехнологичное оборудование, которое призвано помогать врачам-нейрохирургам при планировании и дальнейшем проведении сложнейших операций.

Разработку применяют не только в нейрохирургии, но еще и в спинальной, эндокринной, ЛОР- и челюстно-лицевой хирургии. С помощью нее уже было проведено более 1700 операций как в местных больницах, так и в федеральных.

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