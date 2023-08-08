На контроле: Елена Лапушкина проверила работу подрядчиков-строителей

Реконструкция и обновление объектов находятся на контроле главы города. Фото предоставлено администрацией Самары.

Здание кинотеатра «Россия» на Чернореченской, 15, построенное в 1963 году, уже несколько десятков лет пребывало в заброшенном состоянии. Его модернизация стала возможной благодаря нацпроекту «Культура», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Большое внимание развитию культурной сферы региона уделяет и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Только за последние три года в регионе построены два и обновлены более 30 Домов культуры, модернизированы три театра, ведется строительство здания для театра «Грань».

Согласно проекту, на первом этаже нового театра на Чернореченской будут оборудованы большой зрительный зал с поворотной сценой на 218 мест, выставочное пространство и буфет. На втором этаже появятся малый зал на 85 мест, детская театральная студия и другие помещения. Проект воплощается в жизнь с начала июля: уже завершен демонтаж части строения, в которой будут располагаться сцены и поворотные платформы. Сейчас строители усиливают фундамент остающейся части здания, в ближайшем будущем начнут копать котлован для подсценного пространства. С каждой стороны появятся по два пристроя - в них разместят сцену, репетиционный зал, гримерные, помещения для артистов и офисы.

- Объект действительно очень важен, потому что в этом районе нет ни одного современного культурного центра, где можно было бы собраться горожанам, - отметила глава города. - Раньше здесь располагался кинотеатр «Россия», наверняка, многие его помнят. Скоро на его месте появится молодежный театр «Мастерская». Уверена, что новый культурный объект станет точкой притяжения для всей Самары.

Преобразования ждут не только заброшенное здание, но и прилегающую территорию. Благоустройство бульвара по улице Чернореченской намечено на следующий год по нацпроекту «Жилье и городская среда». За обновление этого пространства выступили жители в ходе весеннего голосования.

Также Елена Лапушкина проверила, как продвигается капитальный ремонт памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах, установленного на Площади Памяти в Октябрьском районе в 2001 году. Основная задача, обновляя, сохранить первоначальный вид памятника, как он был задуман авторами проекта. Мемориальный комплекс ждет замена облицовочных плит на более прочные гранитные и установка архитектурной подсветки.