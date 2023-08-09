Инвестиция в красивую жизнь: как с максимальной выгодой приобрести квартиру. Истории покупателей

Рассказываем на примере Жилых башен «Баланс Towers» и реальных историий покупателей квартир о выгодных финансовых инструментах, которые помогут приобрести квадратные метры с доходностью от 45%.

Инвестиционная привлекательность – ключевой фактор выбора квартиры, а не только термин из словаря профессионального инвестора. Какой бы ни была цель покупки квартиры – для себя и красивой жизни в ней, для детей или для сохранения средств путем их вложения в крутой проект в городе-курорте – необходимо всегда оценивать не только точку входа в проект, но и точку выхода. Поэтому любой покупатель квартиры в новостройке по умолчанию – инвестор.

Стратегия проекта «Баланс Towers» ориентирована на потребности и выгоды резидентов. Поэтому здесь учли все возможные сценарии жизни, ведь у каждого могут произойти кардинальные изменения и поменяться планы. И в этом случае выбранная вами квартира должна быть ликвидна – максимально привлекательной среди других на рынке недвижимости. Это позволит реализовать ее в любой момент с высокой доходностью - минимум 15% годовых от точки входа в проект. Поэтому приобретать квартиру в топовом проекте выгоднее всего на старте реализации.

В августе на ТОП-10 доходных квартир действует специальная бесплатная рассрочка и 5 финансовых программ (ссылка на акцию), позволяющих приобрести не просто недвижимость, а доходный актив на весь период владения.

Ахмед и Светлана - молодая семья, у супругов недавно появился второй ребенок. В августе они приобрели квартиру в проекте «Баланс Towers», инвестировав в нее материнский капитал и добавив к нему всего 24 тыс. рублей на первоначальный взнос по ипотеке – практически нулевая точка входа. Кроме того, они воспользовались дополнительной инвестиционной программой и существенно сократили свои затраты на ежемесячные платежи по ипотеке. После сдачи дома в эксплуатацию молодые инвесторы планируют сдавать квартиру в аренду, покрывая допдоходом ипотеку. Ключевым фактором выбора «Баланс Towers», по словам Ахмеда и Светланы, стали уникальная архитектура проекта и район, в котором есть все для жизни.

Приведем еще один пример не только инвестирования, но и родительской любви. Марина и Павел приобрели двухкомнатную квартиру в «Баланс Towers» для дочери. Пара располагала активом в одной из новостроек Самары, поэтому они воспользовались специальной программой трейд-ин и вошли в проект со взносом меньше, чем по ипотеке. Специалисты «Баланс Towers» реализовали квартиру по цене выше рынка всего за неделю, что позволило приобрести ликвидную квартиру в жилых башнях по стартовой цене с высоким инвестиционным потенциалом.

- Когда мы начали претворять нашу мечту в жизнь, нам сразу понравилась команда, с которой мы работаем. Благодаря специалистам «Баланс Towers» мы выиграли деньги и время – очень удобно, быстро и профессионально», - поделился впечатлениями Павел.

А семья Василия и Марии Комковых приобрели двухкомнатную квартиру с видом на Волгу на 36 этаже на специальных условиях в рассрочку 0%.

- Довольно интересная постройка ожидается, отличный район и самый высокий дом в Самаре. Поэтому иметь квартиру в таком месте – как минимум интересно. Помимо высоты и других преимуществ, мы изучили всю информацию, проекты застройщика и уверены в его надежности. Нам нравится, что квартира на Волгу, но хотелось вид и на город, потому что мы очень любим Самару и хотим ей любоваться. Инвестировали без конкретной цели, есть и краткосрочные планы, и очень долгоиграющие, и если все сложится, то в будущем будем жить там вдвоем, - поделились своей историей Комковы.

Все инвесторы отмечают, что потенциал квартир в Жилых башнях «Баланс Towers» усиливают не только уникальные планировочные решения, но и совокупность преимуществ проекта:

- локация на первой линии делового центра;

- архитектурная концепция проекта;

- действующая коммерческая, социальная и транспортная инфраструктура;

- насыщенная коммерческая инфраструктура внутри проекта.

Изучить ТОП-10 доходных квартир можно по ссылке. Кстати, практически все квартиры из августовского пула доступны к покупке на высоких этажах. Вот лишь две из них.

Подобрать квартиру и с максимальной выгодой применить специальные финансовые условия августа поможет персональный менеджер.

Закажите персональную консультацию менеджера по телефону +7 (846) 205-51-51.

Реклама ООО «Специализированный застройщик «Сигма-Строй»