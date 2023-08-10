Семейная машина из Китая: дилерский центр BAIC представил покупателям новый комфортный седан

На капоте и крышке багажника красуется логотип Beijing, что в переводе означает «Пекин» - родина бренда.

После массового ухода из России популярных брендов, выпускающих автомобили среднего и премиального сегмента,на рынке появилось множество незнакомых ранее отечественному автолюбителю фирм. В июне этого года Самарский автоцентр Альфа представил своим покупателям новый бренд – BAIC, машины которого славятся надежной конструкцией и продуманным дизайном.

Встречаем нового игрока

По данным сервиса auto.ru, самый популярный тип кузова в России – седан, около 55% легкового автопарка страны. Одной из основных причин такого выбора автовладельцы называют комфорт во всем: хороший обзор для водителя, разделение между салоном и багажником, длинный и просторный кузов, экономичность.

Учитывая запросы российских автолюбителей, производитель представилновый продукт: практичный и комфортный автомобиль С-класса U5 PLUS. По словам специалистов, новенький «китаец» точно сможет составить серьезную конкуренцию как широко популярным отечественным LADA Granta и LADAVesta, так и зарубежным KIA Rio и HyundaiSolaris.

Марка BAIC в России недавно, и мало кто знает, что на самом деле это один из крупнейших китайских государственных автоконцернов с большой историей, выпускающий автомобили преимущественно для внутреннего рынка.Современные, практичные и стильные – именно так можно описать машины этого бренда, и новый седан U5 PLUS не исключение.

Эстетика снаружи и внутри

Первая мысль, которая приходит при знакомстве с BAICU5 PLUS: «Ну сюда-то точно все поместятся!» Седан выделяется на фоне своих конкурентов размером. Длинная колесная база в 2670 мм позволила сделать вместительный багажник и просторный салон – то, что надо для семейных поездок. Его габариты соотносимы со Skoda Octavia или Hyundai Elantra: длина – 4660, ширина – 1820, высота – 1480, объем багажника – 430 литров. Несмотря на свои габариты, машина выглядит гармонично и даже элегантно.В этом вы можете убедиться сами, пройдя тест-драйв в этом салоне.

Европейский «акцент» BAIC приобрел после того, как в 2012 году концерн нанял консультантом бывшего дизайнера Ferrari Леонардо Фиораванти.На российском рынке этот седан представлен в трех цветах: белом, черном и сером. Краска металлизированная, из-за чего чувствуется глубина цвета, есть красивый перелив. Дополняют облик автомобиля современные фары. Передняя оптика в базовой комплектации галогенная, в улучшенном исполнении - светодиодная. Задние фонари диодные во всех комплектациях. По новым веяниям автомобильной моды их блоки соединяются светящейся полосой, делая автомобиль визуально шире. На капоте и крышке багажника красуется логотип бренда Beijing.В максимальной комплектации появляется дополнительная опция: люк в крыше.

Фото: Предоставлено "КП"

В салоне все продумало до мелочей. Любители комфортной посадки оценят удобные сиденья с широкой боковой поддержкой, в меру мягкой спинкой и интегрированным подголовником.Материал сидений – экокожа. Обшивка салона в местах соприкосновения выполнена из приятного мягкого пластика.BAIC объединил комбинацию приборов и мультимедийную систему на одном экране, что удобно и стильно. Центральный тоннель, между водительским и пассажирским креслами дополнен специальной прорезью для смартфона, двумя широкими подстаканниками и отсеком для мелочей в подлокотнике. Заднее сиденье радует своим пространством и отдельным слотом USB для подзарядки смартфонов.

До чего техника дошла

Под капотом китайского авто расположился атмосферный полуторалитровый двигатель A151A1 мощностью 113 лошадиных сил. Неприхотливый и надежный он может «питаться» 92-ым бензином. Вариаторная коробка передач обеспечивает плавность переключения скоростей.

- За счет того, что двигатель идет в связке с вариатором, а не с классическим автоматом, повышается его экономичность. Заявленный производителем расход бензина по городу составляет около 7 литров, - отметил менеджер дилерского центра Александр Вергасов.

Даже в минимальной комплектации сохраняется множество полезных функций, например, задние датчики парковки и камера заднего вида.Доступна система круиз-контроля, незаменимая в путешествиях. Система без ключевого доступа, антиблокировочная система тормозов (ABS), усилитель экстренного торможения (EBA), система сигнализации аварийного торможения (ESS), система контроля давления в шинах (TPMS)ставят автомобиль в ряд предпочтительных для поездок не только по городу.

В базовой комплектации машина оснащена двумя подушками безопасности. В максимальной дополнительно установлены боковые подушки и шторки на окнах. Поверьте, это далеко не все характеристики нового BAICU5 PLUS. Подробную информацию о комплектации и стоимости можно узнать в дилерском центре Альфа, расположенном по адресу: ул. Ново-Урицкая, 22.