«КС» сыграют с «Зенитом» на стадионе «Солидарность Самара Арена» в среду 9 августа. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В среду, 9 августа, «Крылья Советов» ждет серьезное испытание – в Самару приедет петербургский «Зенит». Команды сыграют в рамках второго тура группового этапа Кубка Росси. Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Зенитом» 9 августа 2023 года в Кубке России.

Турнирный расклад

«Зенит» после первого тура лидирует в группе C с тремя очками. Столько же у «Балтики», но по соотношению забитых-пропущенных петербуржцы впереди. В прошлом матче кубка подопечные Сергея Семака обыграли «Ахмат» 2:0.

В чемпионате страны дела у «Зенита» идут не так хорошо – всего лишь четыре очка в трех играх и место в середине турнирной таблицы. К игре с «Крыльями» сине-бело-голубые подходят после обидного поражения от «Динамо» 2:3: петербуржцы остались вдесятером и пропустили в самой концовке встречи.

У «Крыльев» ситуация противоположная – поражение в Кубке России от «Балтики» 2:3 и отличные результаты в РПЛ: самарцы с четырьмя очками идут на третьем месте. В выходные подопечные Игоря Осинькина разгромили дома «Ростов» 5:1.

Пышки и карета перед матчем

Игра пройдет в будний день –в среду. Стартовый свисток на «Солидарность Самара Арене» прозвучит в 19:30 по местному времени. А до этого всех, кто приедет в этот день на стадион, ждет насыщенная программа.

Стартует она за два часа до матча (в 17:30) и называется «Белые ночи». На 3 гейте болельщиков будут угощать домашним лимонадом и питерскими пышками. Там же будет и фотобудка со специальным питерским реквизитом. Фото будут выдавать моментально.

Всех желающих прокатят на царской карете, в которую запрягут лошадь из Петербурга.

Кроме того, запланированы футбол 3х3, аквагрим, надувные аттракционы и выступление группы Fantolla (начнется в 18:30). За час до матча начнет работать фотозона «Искусство и История», где можно будет сделать фото с Петром I и Екатериной II.

Без Оздоева и Элшника

В последнее время в интернете прошел слух, что «Крылья» собираются подписать Магомеда Оздоева. Экс-игрок «Зенита» и сборной России последний год провел в Турции, в стамбульском клубе «Фатих Карагюмрюк». Причем спортивный директор «КС» Сергей Корниленко не опроверг интерес к полузащитнику (правда, и не подтвердил тоже, так и сказал «Спорт-Экспрессу»: «Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить»).

Зато сейчас известно точно, что Оздоева в «Крыльях» в это трансферное окно не будет – он уже подписал контракт с греческим ПАОКом.

Не будет в Самаре и Тими Элшника, которого тоже сватали в «Крылья». Это 25-летний словенский полузащитник, который поиграл в Англии, а сейчас выступает на родине – за «Олимпию» из Любляны.

Словенский клуб не намерен продавать футболиста в «Крылья». Об этом пишет «РБ Спорт», ссылаясь на агента Элшника. Представитель игрока заявил, что «Олимпия» не хочет отдавать футболиста, пока выступает в еврокубках: впереди у словенцев матч квалификации Лиги чемпионов против «Галатасарая». Кроме того, «Олимпия» гарантировала себе место в группе Лиги конференций, а на Элшника есть спрос клубов топ-5 лиг.