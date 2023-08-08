Скупают так быстро, что товар не успевают выложить на полки: жители Самары спасаются от жары водой и мороженым

Бутылка с водой - главный аксессуар лета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале августа аномально высокие температуры были зафиксированы в ряде центральных регионов России - местами столбики термометров поднимаются выше +40 градусов. Жаркая погода задержалась и в Поволжье, днем в Самаре воздух раскаляется до +33. Местные жители стали чаще покупать с собой в дорогу освежающие напитки. Корреспондент «КП-Самара» выяснила, образовался ли дефицит товара в магазинах, из-за повышения спроса.

Лето не снижает градус

Лето 2023 года отличилось аномально высокими температурами не только в России, но и по всему миру. В Самаре погода также остается достаточно жаркой. Горожане борются с высокими температурами традиционными методами: в помещении включают вентиляторы или кондиционеры, а на улице стараются больше пить.

От жгучего самарского солнца страдают не только люди, но и животные. Местная жительница Дарья Васильева каждый день выводит на прогулку своего любимца – померанского шпица. И их маршрут всегда пролегает через местный продуктовый магазин.

- Даже на получасовую прогулку я покупаю пару бутылочек воды: одну – для себя, вторую – для собаки. Чувство жажды свойственно всем без исключения. К тому же он очень активный, поэтому духота на него влияет крайне негативно. Иногда, во время прогулки, я смачиваю его шерсть в районе шеи и мордочки, он сразу оживляется – поделилась Дарья Васильева.

От жгучего самарского солнца страдают не только люди, но и животные. Фото: Александра Гусева

По данным «Эвотора», вода, лимонады и газировки круглогодично находятся в топе продаж. Однако в летний период спрос на них возрастает вдвое. Если большую часть года напитки занимают 3-4 место в рейтинге, то в летний период они продвигаются на 2 строчку. В период с мая по август также возрастает спрос и на излюбленное сезонное лакомство – мороженое.

Во многих магазинах воды на всех хватает, но в некоторых районах полки быстро пустеют. Фото: Александра Гусева

Спрос рождает предложение

У многих лето ассоциируется не только с жарой и пляжем, но еще и с освежающим мороженым. По данным одного из информационных агентств, наибольшим спросом у покупателей пользуются эскимо и классическое сливочное мороженое в вафельном стаканчике. В самарских магазинах недостатка этого лакомства точно нет. Однако многие покупатели заметили, что цены на мороженое значительно подросли. В среднем, на покупку одной порции уходит 50-70 рублей. Популярное эскимо «Самарское» сегодня стоит в районе 50 рублей, «Гигант» -75, пломбир «Пестравка» в печенье – чуть меньше, 70 рублей, а вот ванильный пломбир «ГОСТ» в вафельном стаканчике - в районе 40.

И все-таки большинство горожан предпочитают брать с собой на летнюю прогулку небольшую бутылку с водой. Цена за 0,5 л. варьируется от 15 до 90 рублей – все зависит от предпочтений. Полки самарских продуктовых магазинов сегодня буквально ломятся от разнообразия всевозможных брендов. Только обычная питьевая вода представлена, как минимум, десятью производителями в одной торговой точке. И если раньше выбор стоял между газированной и негазированной водой, то теперь покупатель оценивает товар по принципу удобства. Например, для детей нередко покупают бутылку объемом в 0,33 л. или со специальным наконечником на горлышке. Второй вариант также очень нравится спортсменам и любителям активного отдыха, так как емкость можно закрыть быстрым щелчком. В последние годы производители начали экспериментировать и со вкусом. На прилавках можно встретить воду с большим разнообразием ароматизаторов или с добавлением сока.

Несмотря на богатый ассортимент, в магазинах все-таки можно встретить и пустые полки. Происходит это чаще всего в выходные дни, вблизи популярных общественных мест отдыха.

- В выходные многие выбираются погулять. И конечно в такую жару покупают, в первую очередь, чего-нибудь попить. Полки опустошаются моментально, особенно в холодильнике. Мы иногда даже не успеваем разложить товар – рассказала сотрудница одного из сетевых магазинов.

Сладкие газированные напитки также могут похвастаться разнообразием производителей и большим разбросом цен. Однако специалисты из области медицины рекомендуют отдавать свое предпочтение обычной воде, так как она лучше утоляет жажду.