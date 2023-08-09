Праздник закончился трагедией: в Самарской области мужчина пришел на день рождения к бывшей жене и засунул ее в багажник

Полицейские проводят проверку сообщения о нападении бывшего мужа на жительницу Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самарской области попала в больницу после празднования своего дня рождения. Именинницу избили, а затем засунули в багажник. Такой «подарок» на 37-летие женщины сделал ее бывший муж. Информация об этом появилась в соцсетях.

Неприятный сюрприз на день рождения

По предварительным данным, все случилось 1 августа 2023 года в Сызрани. Местная жительница решила отпраздновать свой день рождения в кругу родственников и знакомых. Явился и ее бывший супруг. Пара прожила вместе 20 лет, но недавно развелась.

Праздник шел своим чередом: женщина принимала поздравления, подарки. Ее гости весело проводили время, не обошлось, конечно, и без алкоголя. Под конец праздника некоторые мужчины сильно напились. И, как часто это бывает, между ними завязалась ссора. Отношения решили выяснять на улице. Именинница попыталась разнять гостей, но в итоге пострадала сама.

Напал и засунул в багажник машины

По словам сызранки, бывший муж напал на нее: избил и засунул в багажник стоящей неподалеку машины. Женщина не растерялась и прямо оттуда вызвала правоохранителей. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции мужчина заявил, что экс-супруга сама забралась в багажник. Мол, бывают у нее такие причуды.

Насколько известно, у пострадавшей сотрясение, ушибы головы и синяки. Ее госпитализировали. Женщина уже написала заявление в полицию на бывшего возлюбленного. Она говорит, что он и раньше высказывал в ее адрес угрозы, но до подобного никогда не доходило. По словам сызранки, после развода он уехал с другой женщиной в Москву, но продолжает преследовать ее.

Полиция проводит проверку

Информацию о случившемся подтвердили в ГУ МВД по Самарской области. В настоящее время правоохранители разбираются в происшествии. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе облглавка.

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