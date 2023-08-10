Опрокинувшаяся цистерна расплющила Renault: что известно о погибших в страшном ДТП с бензовозом на трассе М-5

Жуткая авария на трассе М-5 под Самарой унесла жизни двоих мужчин Фото: прокуратура Самарской области

Вечером в среду, 9 августа 2023 года, на 1027 км трассы М-5 «Урал» в Самарской области произошло страшное ДТП. В 19:20 около поселка Светлое поле Красноярского района столкнулись бензовоз Volvo и две легковушки: Renault Sandero и Toyota Land Cruiser. После этого прозвучал сильный взрыв, все три авто оказались объяты пламенем. Авария унесла жизни двоих человек. Рассказываем, что известно о погибших к этому часу.

Оказался на встречке из-за лопнувшего колеса

Бензовоз и две легковушки вспыхнули после ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По предварительным данным полицейских, ДТП спровоцировал 47-летний водитель большегруза. Он двигался со стороны Тольятти в направлении Самары. В пути у автомобиля лопнуло колесо. Мужчина не справился с управлением. В результате бензовоз пробил металлическое ограждение на разделительной полосе и оказался на встречке, где он опрокинулся. В этот момент там ехали две легковушки. Одна из них – Renault Sandero – оказалась прямо под полуприцепом Volvo. У второй – Toyota Land Cruiser – разворотило всю переднюю часть.

Большегруз протаранил ограждение на разделительной полосе и вылетел на встречку Фото: прокуратура Самарской области

Машины вспыхнули как спички

- В результате ДТП загорелись три машины: бензовоз и два легковых автомобиля. Площадь пожара составила 50 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 20:17. На месте происшествия работали 10 человек и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Трассу пришлось перекрыть

Из-за аварии оказалось полностью перекрыто движение транспорта со стороны Самары в направлении Тольятти. Автомобилистов направили в объезд через Красный Яр. В обратном направлении ввели реверсивное движение. Полностью движение по трассе восстановили уже глубокой ночью – с 00:37 10 августа 2023 года.

Из-за аварии перекрыли половину трассы Фото: прокуратура Самарской области

Погибли сисадмины из Самары

- В результате ДТП погибли два человека: 43-летний водитель Renault Sandero, который за последний год ни разу не привлекался за нарушение ПДД, и его 37-летний пассажир. Оба проживали в Самаре. Работали системными администраторами на одном из местных предприятий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Бензовоз оказался на встречке и опрокинулся Фото: прокуратура Самарской области

За рулем Toyota Land Cruiser 200 находился 39-летний мужчина. За последний год его 18 раз ловили на нарушении ПДД. Насколько известно, он не пострадал. А вот водителя бензовоза с различными травмами госпитализировали в больницу.

Toyota Land Cruiser 200 тоже загорелась после ДТП, но водитель чудом выжил Фото: прокуратура Самарской области

По уточненным данным, в аварии был еще один участник. Как выяснилось, при опрокидывании большегруза части от дорожного ограждения отбросило на автомобиль Kia Rio, который ехал во встречном направлении. За рулем легковушки находился 51-летний водитель. Он не пострадал.

ЧАсти от дорожного ограждения отлетели в Kia Rio Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали трагедии. Прокуратура Красноярского района организовала по факту случившегося проверку. Она оценит действия ответственных лиц и примет необходимые меры реагирования.

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