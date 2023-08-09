«Я взрослая тетя, а до сих пор делаю домашку»: мать третьеклассницы откровенно рассказала, что ее бесит в школе

Мать младшеклассника из Самары откровенно рассказала, что ее бесит в школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пышные банты, букеты выше ребятишек и заливистый звонок. Меньше месяца остается до начала нового учебного года в школах. Для кого-то — это настоящий праздник, для других — головная боль. Речь о родителях. Многие из них недолюбливают образовательные учреждения не меньше самих школьников. У каждого на то свои причины. Мать третьеклассницы из Самары Ирина Семенова (имя героя публикации изменено - Прим.ред.) откровенно рассказала журналисту «Комсомолки», что ее раздражает в школе.

«На домашку трачу по несколько часов в день»

Ирина Семенова - мама третьеклассницы. Женщина смеется: пошел уже третий год, как она вновь стала ученицей.

-Никогда бы не подумала, что в моем списке вечерних развлечений в 35 лет будет изучение окружающего мира и математики, - говорит волжанка. – Школа, честно говоря, меня раздражала еще в мои юные годы. Сейчас же еще больше, ведь все приходится проходить заново.

По словам Ирины, ежедневно на помощь с домашним заданием дочке уходит несколько часов. И это лишь «началка».

-Мой ребенок не в силах справиться с заданиями самостоятельно, поэтому мне просто приходится помогать. То она не понимает, то ей лень. Я уже взрослая тетя, а домашку до сих пор делаю. Это, конечно, очень раздражает. Почему нельзя уделять этому время на продленке?

«Не успею зарабатывать, только трачу»

Но больше уроков Ирину выводит из себя родительский комитет. Самарчанка отметила:каждый год школьные сборы заметно бьют по карману. Но если платить за одежду и канцелярские принадлежности дочери она еще готова, то скидываться на аниматора или удобный стул для классного руководителя наотрез отказывается.

- Я ребенка воспитываю одна, поэтому где можно стараюсь экономить, а лишние разбрасывания денег для меня роскошь. Трясет от родительского комитета. Не успеваю зарабатывать, только трачу.

Праздничное украшение класса, фотографы и кафе в топе пустых трат волжанки.

-Последний раз мы заказывали учителю на день рождения танцующего ростового медведя, это просто абсурд, - нервно улыбается Ирина. - Боюсь представить, что нас ждет в 11 классе, если уже сейчас прилетают предложения отметить окончание 4-го класса на теплоходе… Пусть богатые и платят.

«Я бы сама такое не ела»

Последнее, но не менее важное, что тревожит Ирину и ее дочь вот уже третий год — меню школьной столовой.

- Ребенок жалуется на еду и отказывается ее есть. Увы, из дома носить контейнеры тоже не вариант, пищу подогреть негде! Слышала, что в московских школах дали право выбора меню. Было бы неплохо и в Самаре сделать то же самое, - говорит мама школьника. –Почему бы не спросить у самих ребят, что они любят, а что терпеть не могут? Неужели трудно провести простой опрос? Я бы, честно говоря, сама не ела то, что им подают.