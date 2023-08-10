Каблуха в курмышах: нейросеть попыталась объяснить значение самарских словечек

Нейросеть попыталась объяснить значение самарских словечек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Русский язык действительно могуч. Ведь в обиходе жителей почти каждого региона есть «свои» словечки. Курмыши, каблуха, козявить: это, например, малая часть того, что можно услышать на самарской земле. Эти странноватые выражения точно не удастся понять чужеземцу, да и встретить хоть одно в толковом словаре тоже вряд ли получится. А если спросить у всемогущей нейросети? Журналисты «КП-Самара» попросили искусственный интеллект перевести необычные местные слова на понятный всем язык и вот, что получилось.

Уехать в курмыши

Самарская область необъятная! Каких только сел и городов здесь нет, а названия — одно другого краше, что и не запомнишь, потому местные не заморачиваются и просто говорят: «уехал в какие-то курмыши». Нет-нет, речь не про Нижегородскую область. Сейчас нейросеть все объяснит.

- Курмыши — это слово используется для обозначения отдаленного района, заброшенного места, до которого трудно и долго добираться. Это слово отражает уникальные аспекты культуры и обычаев Самары и Самарской области, а также могут использоваться в повседневной речи местных жителей.

Прогулять каблуху

Этот уровень электронный мозг прошел, а вот со словом «каблуха» запутался конкретно. Вариантов значения было много, но вот верного — ни одного! Сначала искусственный интеллект пытался убедить нас в том, что это электрический кабель или головной убор, а после доказывал, что так и вовсе называют развратную женщину…Но самарцев не проведешь!

Видимо, лишь коренные жители областной столицы в силах расшифровать это чудо-слово. По-нашему — по самарскому каблуха — это среднее специальное учебное заведение(раньше ПТУ). Вот вам и технологии!

Козявит от старого шифоньера

Зато бездушный собеседник без труда отгадал, что такое шифоньер в самарском лексиконе.

- Шифоньер используется для хранения одежды и других предметов. В Самарской области шифоньер может называться также комодом или туалетным столиком.

Правда, это слово чаще можно услышать от поколения постарше. Молодежь сейчас выражается проще — шкаф. А жаль! Слово красивое какое!

Кстати, самарские глаголы куда интереснее существительных. Вот, например, «козявит» или «козявить»…ну, чудо, а не слово. Кстати, о значении можно догадаться и самостоятельно, но мы все же решили дать нейросети шанс.

-Козявит — это слово в Самарской области используется в значении «корежить», «плющить». Самарцы могут сказать: «Как же меня козявит от обиды!».

Объяснить вроде объясняет, но души нет в этих пояснениях. Ну ладно, хотя бы в курс дела введет гостя Самары. А то мы волжане со своим лексиконом и лишкануть можем…

-Слово «лишкануть» является грубым выражением на русском языке и обычно используется для описания действия, связанного с нарушением или превышением чего-либо.

Это не грубиянство, а оригинальность, глупенькая нейросеть! Ничего ты не понимаешь в местном сленге…