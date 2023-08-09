«Думал о тарзанке, но решил, что футбол безопаснее»: самарец сделал предложение своей девушке прямо на матче

Алена и Сергей вместе семь месяцев. Фото: Предоставлено "КП"

Над стадионом разносится радостное «да!», но не потому что «Крылья Советов» забили. Прямо во время матча на трибунах образовалась новая семья – один из болельщиков сделал предложение своей девушке.

Новоиспеченная невеста совершенно не ожидала получить предложение руки и сердца во время похода на стадион. Корреспондент «КП-Самара» поговорила с молодыми и разузнала подробности.

Думал о тарзанке, но остановился на футболе

Алена и Сергей вместе уже 7 месяцев. Познакомились на сайте знакомств. Оказалось, что всю жизнь парень с девушкой были в одной компании, но не знали друг друга. Как это возможно?

- На общие тусовки мы ходили по очереди, - смеется Алена. – Существовали параллельно друг с другом.

Когда парень с девушкой познакомились, то поняли, у них много общего. Например, путешествия и футбол.

- Мы познакомились в октябре, на второе свидание Сережа позвал меня на матч. В то время уже было холодно, шли проливные дожди, я подумала, что будет не очень комфортно сидеть на трибунах, поэтому отказалась, - призналась невеста.

Сергей признался, именно тот отказ послужил одной из причин, почему парень решил сделать предложение Алене на футболе.

- Это была такая ответочка, - улыбается Сергей.

Жених планировал сделать предложение необычно, чтобы на всю жизнь запомнилось. Думал и о прыжке с тарзанки, но все-таки решил остановиться на футболе – так безопаснее.

Жених не находил себе места

Сергей и Алена с детства окружены футболом. Парень играл во дворе с друзьями и тренировался с братом-футболистом, девушка – смотрела матчи вместе с семьей.

- Думала, что для нас это будет просто традицией ходить на игры «Крыльев Советов» и болеть за команду. Не ожидала, что он сделает мне предложение, да еще и на стадионе, - призналась Алена.

А вот новоиспеченный жених все продумал.

- Вся организация заняла у меня чуть меньше двух недель. Я связался с «Крыльями Советов», с их пиар-службой, после чего они свели меня с организатором. Ребята предложили сделать что-то типа розыгрыша. Мне понравилось, и мы стали готовиться, - вспоминает Сергей.

Пока влюбленная девушка ничего не подозревала, парень места себе не находил.

- Очень нервничал, - признался Сергей. – Сначала хотел, чтобы все случилось на первом домашнем матче сезона, но все переносилось и переносилось. В итоге мне позвонили и сказали, что можно организовать все во время матча с «Динамо».

День Х

Долгожданный день. 18 ряд (любимое число Алены) стал счастливым для самарчанки. Неожиданно, во время матча, диктор поздравляет девушку с каким-то выигрышем.

- Все произошло очень быстро. На футболе был розыгрыш майки. Счастливчика определяли случайно, назвали номер моего кресла. Я очень удивилась, так как никогда не выигрывала в подобных конкурсах, тем более на стадионе, в тот момент подумала, что они ошиблись, - вспоминает Алена.

На этом сюрпризы не закончились. Пока Алена получала футболку, Сергей встал на одно колено и произнес заветные слова.

- Первая мысль – это очередной розыгрыш, но когда Сережа начал говорить, эмоции захлестнули. Я поняла, что это все серьезно.

Сейчас молодые готовятся к свадьбе, которая запланирована на конец сентября.