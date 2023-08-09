Игра на «Солидарность Самара Арене» начнется в 19:30 по местному времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в среду, 9 августа, примут на стадионе «Солидарность Самара Арена» петербургский «Зенит». Матч второго тура группового этапа Кубка России начнется в 19:30 по местному времени (18:30 по московскому). Рассказываем про игру «Крылья Советов» - «Зенит» 9 августа 2023, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка России.

Смотреть матч Крылья Советов – Зенит 9 августа 2023 онлайн трансляция 2 тура Кубка России

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» - «Зенит» можно в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало –в 19:30 по самарскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Крылья Советов» - «Зенит»

В первом туре группового этапа Кубка России «Зенит» и «Крылья» сыграли по-разному. Сине-бело-голубые обыграли «Ахмат», а самарцы уступили «Балтике».

В чемпионате же дела лучше идут у волжан – перед этим матчем «Крылья» разгромили «Ростов» 5:1 и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» только восьмой, причем в минувшие выходные петербуржцы упустили ничью на последних минутах матча с «Динамо».

Ожидаемо фаворит матча у букмекеров – «Зенит». Коэффициент на победу подопечных Сергея Семака – около 1,7, когда на победу «Крыльев» - 4.3, а на ничью – 4,2. Напомним, что если основное время матча закончится миром, то команды будут бить пенальти.

Друг с другом команды играли 112 раз. Заметный перевес в цифрах у гостей предстоящей встречи – 58 побед «Зенита» против 30 побед «Крыльев», еще 24 матча закончились вничью.

Предыдущая игра между этими соперниками закончилась разгромной победой «Зенита». В конце апреля этого года в рамках РПЛ подопечные Сергея Семака обыграли «Крылья» в Самаре 5:1.

В прошлом сезоне «Зенит» и «КС» уже встречались в групповом этапе Кубка России, тогда матч в Самаре выиграли подопечные Игоря Осинькина 2:0, а матч в Петербурге – подопечные Сергея Семака 2:1.