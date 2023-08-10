«Молча собрал вещи и ушел»: самарский боец дважды был на СВО и хочет вернуться туда снова

Житель Самарской области дважды был на СВО и вернется туда снова Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Собрал вещи и молча ушел. 27-летний Николай из села Дубовый Умет дважды отправлялся на СВО добровольцем. В зону боевых действий к своим товарищам рвется и сейчас, но пока не позволяет здоровье — мужчина в отпуске по ранению. Однако волжанин времени впустую не теряет. Сегодня Николай работает в пожарной части № 78, пока проходит стажировку, а в свободное время тренирует военнослужащих и делится с ними боевым опытом. Николай рассказал журналисту «КП-Самара», почему он втайне от семьи уехал на СВО и что заставляет его вновь вернутся «за ленточку».

«Не остались в стороне, когда Родине понадобилась помощь»

Совсем скоро Николаю исполнится 28 лет. Вероятно, свой день рождения он будет отмечать с боевыми товарищами. Мужчина настроен решительно: он вновь отправится в зону СВО.

-Там я был уже два раза, будет и третий. В 2022 году уехал туда добровольцем без раздумий, здесь все просто…я и мои приятели патриоты своей страны! Мы не могли остаться в стороне, когда нашей Родине понадобилась помощь, - говорит Николай.

По словам молодого волжанина, он и его друзья решили втайне от семей уехать на СВО.

-Я молча собрал вещи и ушел, как и остальные, чтобы не было лишних волнений. Близкие, конечно, очень переживали. Некоторые товарищи получили от родных по шее за то, что вот так без предупреждения пошли страну защищать, но сейчас все они гордятся и поддерживают, а самое главное — дома очень ждут.

«Вернусь, как окрепну»

Сейчас Николай находится в отпуске по ранению. Уже второй раз. Мужчина поделился: два раза получил ранение в одну и ту же ногу, но оставаться на гражданке не планирует. Волжанин уверен: его опыт нужен там.

-Я проходил срочную военную службу и уже участвовал в боевых действиях еще до СВО, поэтому обязательно вернусь «за ленточку», как только окрепну.

А пока боец с позывным Квартет трудится на гражданке. Сегодня мужчина работает в пожарной части № 78.

-Всегда мечтал стать пожарным! Прошел обучение и подготовку, сейчас стажируюсь, - поделился с журналистом «КП-Самара» Николай. – На вызовы пока не берут, но и в пожарной части дел хватает.

Сейчас Николай находится в отпуске по ранению Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В свободное время Квартет обучает военнослужащих, которые вот-вот отправятся на СВО.

-Стараюсь передать свой личный опыт бойцам. Например, объясняю, как вести себя на поле, как работать в здании или как запускать коптеры. Так сказать, есть, чем поделиться.

«Там жизнь не заканчивается»

Николай признался: хоть он и боец с опытом, но возвращаться на передовую всегда сложно. Каждый раз для него, как первый.

-Первую неделю, конечно, привыкаешь к происходящему и перестраиваешься, ну, а потом чувствуешь себя, как на гражданке. Греет сердце и поднимает боевой дух настоящая мужская дружба и мысли о доме. Там жизнь точно не заканчивается.

Спасает Николая чтение. Волжанин обожает фантастику и зачастую обменивается с сослуживцами книгами.

-Очень люблю читать, книги везде со мной, даже в зону СВО брал парочку…Это помогает отвлечься и отдохнуть хоть и ненадолго.

Но и ни на минутку нельзя забыть про то, зачем ты здесь, говорит боец.

-Там нацизм везде…Мы как-то зашли в пустой дом и обнаружили жуткую картину. На всю стену была нарисована свастика, а вместо лика иконы, что стояла в углу дома, было приклеено лицо Адольфа Гитлера. Конечно, в такие моменты понимаешь, что мы все делаем не зря.

Дома ждут две главные женщины

По словам Николая, часто они с товарищами приводят в порядок памятники Великой Отечественной войны, посвященные мужеству и героизму советских солдат, которые находятся по ту сторону.

-Мы уважаем наших прадедов! Все мемориалы там в ужасном состоянии, поэтому по возможности стараемся косить траву или что-то где-то подкрасить.

А дома бойца всегда верно ждут две его главные женщины — бабушка и жена. Николай недавно расписался со своей любимой, с которой они вместе рука об руку идут по жизни уже 10 лет. В планах у молодой семьи строительство домашнего гнездышка.

-Бабушка вырастила и воспитала меня одна. Когда меня не было рядом, то о ней заботились местные власти, за что им большое спасибо.