«Мужики сворачивали шею»: отправилась на улицу с табличкой «Хочу мужа», и вот что из этого вышло

Журналист "КП-Самара" вышла на улицы в поисках мужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Tinder ушел из России. Методы знакомства по бабушкиным советам в наше время тоже не особо эффективны. Зато всю страну захватил новый флешмоб – дамы выходят на улицы с говорящими табличками «Ищу мужа». Журналист «КП-Самара» не смогла пройти мимо этого «тренда» и решила рискнуть, авось повезет. И вот что из этого вышло.

«Неужели за вами толпы не бегают?»

Выразив в двух словах все свои намерения, я написала «ХОЧУ МУЖА» и отправилась на площадь Славы. Кто знает, вдруг какой-нибудь хороший парнишка решил погулять там в 40-градусную жару.

Побродив около часа по всей площади, я двинулась в сторону исторического центра. Табличка не опускалась, я решила так и идти по улицам города (надежда умирает последней). В свой адрес я получала одобрение со стороны женщин, сигналы из машин, а также просьбы сфоткаться. Так, внимание мы заполучили, но все не то! Где же мой суженый?

На площади Слады мужчины подойти не рискнули Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площади Куйбышева со мной попытался познакомится мужчина, но почему-то издалека (наверное подумал, что это очередной пранк от самарских шутников).

- Почему же такая красивая девушка с табличками ходит, неужели за вами толпы не бегают, - сказал он мне, оставаясь на изрядном расстоянии. И… пошел по своим делам.

Да уж.. Отличный пример того, как современные мужчины «бегают» за женщинами.

На площади Куйбышева "улова" тоже не оказалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мужчины сворачивали шею»

Худо-бедно дойдя до памятника солдату Швейку на углу улиц Куйбышева и Некрасовской, я решила остановиться, перевести дух. Как раз перекресток, людей много, вдруг тут кого подцеплю.

Мужчины, проходя мимо, буквально сворачивали головы, то ли от моей красоты, то ли от интереса к табличке (надеюсь на первое, конечно).

- Эх, я бы познакомился, но ужасно спешу, - крикнул мне один.

На Ленинградской рискнул подойти молодой парень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неужели ни у кого нет времени на любовь? В расстроенных чувствах я отправилась дальше, на Ленинградскую. Там, встав в самом центре, я стала ждать. Ко мне подходили все подряд - бабулечки, дети, взрослые женщины и горе-продажники. Так, а где же мужчины?

Минут через 20 ко мне все же решился подойти молодой парень по имени Семен. Немного поболтав, мы выяснили, что он по гороскопу рыбы, младше меня на 5 лет, недавно расстался со своей дамой сердца и до сих пор не может ее забыть. Эх, не вариант.

На оживленной улице мужики буквально сворачивали шеи, чтобы посмотреть на красавицу с табличкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Хочу жену»

В какой-то момент я даже отчаялась. Подумала, что это все бред и подобные тренды - чистая постановка. И уже было совсем направилась в редакцию, чтобы рассказать коллегам о своем неудавшемся эксперименте. Но внезапно мои сомнения развеял Валерий.

- Девушка, а я как раз хочу жену, - крикнул мне из машины мужчина.

Ну неужели сработало! Смельчаком оказался 33-летний Валерий, который мило предложил меня подвезти до редакции. Сесть к незнакомцу в машину я не решилась, но контактами мы обменялись. Интересно, что из этого выйдет.

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