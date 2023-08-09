Праздновать автор победного гола не стал. Фото: ФК "Зенит"

«Крылья Советов» потерпели второе поражение в групповом этапе Кубка России. В среду, 9 августа 2023 года, самарцы дома уступили «Зениту» 0:1. Единственный гол забил экс-игрок волжан Иван Сергеев. «Крылья» могли отыграться, но удача сегодня была явно не на стороне команды Игоря Осинькина. Представляем вашему вниманию обзор матча Кубка России «Крылья Советов» - «Зенит», который прошел 9 августа 2023 года.

В первом тайме без голов

С первых минут «Зенит» показал, что прилетел в Самару за победой. Петербуржцев не напугал и выход перед стартовым свистком боксера Кевина Джонсона, который на днях сменил имя на Кевин Владимирович (в честь Владимира Путина) и намерен жить в Самаре. Гости большими силами пошли вперед.

На 13 минуте Густаво Мантуан зарядил из-за пределов штрафной и едва-едва не открыл счет – «Крылья» спасла штанга. Не прошло и минуты, как самарцы ответили. Егор Карпицкий откликнулся на проникающий пас Гленна Бейла и выскочил почти один на один с вратарем гостей Александром Васютиным. Из этого противостояния победителем вышел голкипер «Зенита». Позже он не раз еще спасет свою команду.

На 17 минуте Дмитрий Иванисеня и Марио Фернандес поборолись в штрафной, и защитник «Зенита» оказался на газоне. Арбитры все проверили и решили, что это не пенальти.

Гости ожидаемо владели инициативой, самарцы же уповали на контратаки. Одна из них чуть не привела к голу. Матео Барач взлетел над полем и головой попытался переправить мяч в дальний угол ворот «Зенита», но не попал.

Дальше очередь бить головой была у другого великана самарской команды – Амара Рахмановича, однако боснийцу помешал вратарь петербуржцев Васютин. Он в последний момент рукой снял мяч с головы игрока «Крыльев».

Третий подряд опасный момент у ворот «Зенита» снова возник на втором этаже. На этот раз головой попытался пробить Максим Витюгов, игроку «Крыльев» чуть-чуть не хватило роста, чтобы получилось действительно остро.

Под конец первого тайма игроки «Зенита» показали, что не только самарцы умеют бить головой. Нуралы Алип в эффектном прыжке откликнулся на подачу с углового, но, как и футболисты «Крыльев», в ворота не попал.

Сергеев забил и не стал праздновать

После перерыва главный тренер «КС» Игорь Осинькин убрал Гарре и Бейла. Вряд ли потому что был недоволен их игрой, а для того, чтобы поберечь и дать отдохнуть перед матчем с «Локомотивом» в чемпионате России. Вместо легионеров вышли Юрий Горшков и Никита Салтыков.

Не прошло и пяти минут с начала второго половины встречи, как «Зенит» забил. Иван Сергеев убежал с центра поля и катнул мяч мимо Ивана Ломаева. Праздновать нападающий «Зенита» не стал.

Самарцы ответили ударом Егора Карпицкого. И снова головой. На этот раз свою команду спас Васютин. Правда, это был не самый тяжелый для вратаря удар.

Был прекрасный момент и у молодого таланта «Крыльев» Никиты Салтыкова. 18-летний парень раскачал оборону петербуржцев и хлестко пробил. Васютин перевел мяч на угловой.

Отличный удар нанес по воротам «Зенита» и Юрий Горшков. Но и в этом эпизоде удача отвернулась от самарцев – мимо ворот.

Хозяева продолжали наседать на ворота петербуржцев. «Зенит» спокойно отбивался и время от времени отвечал. Погасить пыл «Крыльев» были призваны Кассьера и Клаудиньо, которых Сергей Семак выпустил на поле.

На 82 минуте Никита Салтыков раскачал защитников «Зенита» и рухнул в штрафной соперника после контакта с Ду Кейросом, но судья показал, что надо продолжать играть, фола не было.

Салтыков, пожалуй, был самым ярким игроком второго тайма. Уже в добавленное время Никита сместился в центр вдоль линии штрафной и сильно пробил. Васютин, видимо, будет теперь сниться Салтыкову в кошмарах – вратарь «Зенита» снова вытащил.

В самом конце матча «Крылья» получили право на штрафной и к чужим воротам пошел даже Иван Ломаев (правда, остался на подборе), но сравнять самарцы так и не смогли – 0:1, «Зенит» побеждает.

Петербуржцы с двумя победами возглавляют группу С Кубка России, самарцы пока не набрали ни одного очка.

В эти выходные обе команды сыграют в чемпионате страны: «Крылья» - «Локомотивом» в Москве, «Зенит» - с «Факелом» дома.