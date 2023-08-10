«Надо больше двигаться, улыбаться и радоваться»: кардиолог рассказал, как укрепить сердце

Молодые пациенты тяжелее переносят болезни сердца, они быстро становятся инвалидами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Дупляков – главный кардиолог Самарской области. Каждый день врач сталкивается с гипертензией у пациентов, коронарным синдромом, ишемической болезнью сердца. За плечами у мужчины около 170 научных статей и тезисов в отечественной и зарубежной литературе.

В интервью «КП-Самара» Дмитрий Дупляков рассказал, как укрепить свое сердце, как распознать сердечно-сосудистые заболевания и о том, что может нам серьезно навредить.

- Как меняется статистика сердечно-сосудистых заболеваний?

- В течение последних лет замечено снижение количества болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями и количества умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Это можно объяснить тем, что ежегодно появляются новые технологии, а также расширяется использование общепринятых технологий.

- А какие заболевания наиболее распространены и наоборот?

- На самом деле таких нет. Все сердечно-сосудистые заболевания распространены повсеместно с небольшими изменениями от региона к региону. На первом месте по количеству болеющих – ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, то есть высокое артериальное давление. Второе место занимает сердечная недостаточность, она же является самой затратной болезнью. Небольшую долю, примерно 7-10%, занимает инфаркт миокарда.

- Что такое сердечная недостаточность?

- Сердце – мышца, которая сокращается с определенной частотой. Частота пульса обычно 70 ударов в минуту. Для того чтобы сердце сокращалось адекватно, с нужной силой, необходим здоровые сосуды и нормальный образ жизни. Когда происходит изменение со стороны сердца, развивается сердечная недостаточность, то есть сердце не может выбрасывать кровь с той силой, с которой требуется организму.

- Как известно, любую мышцу можно накачать. А можно ли накачать сердце?

- Конечно. Мы всегда говорим нашим пациентам - не курить. С этого надо начинать. Также необходимо не забывать: чем меньше мы двигаемся, тем меньше сердце тренируется. Ходьба и физические упражнения – единственная тренировка для сердечной мышцы. Чем больше мы двигаемся, улыбаемся, радуемся, тем крепче становится наше сердце.

- А как часто тренируете свое сердце вы?

- За июль в среднем в день у меня 15 тысяч шагов и 38 минут тренировок. Этого достаточно для правильной нагрузки на сердце.

- Ранее вы говорили, что пациенты очень молодеют. А как на данный момент выглядит молодой пациент диспансера?

- Подавляющее большинство пациентов – лица старше 65 лет. Молодых пациентов существенно меньше, но зато молодое сердце тяжелее переносит болезнь. Если оно заболит, человек достаточно быстро становится инвалидом. У пациентов в возрасте сердце подготовлено, так как изменения происходили постепенно. Суживаются сосуды, кислорода поступает меньше, клетки начинают работать в ограниченном режиме энергообеспечения и сердце привыкает к этому. Поэтому инфаркт у человека в 70 лет протекает более безопасно, чем у человека в 40 лет.

- Часто встречаются люди некурящие, непьющие, занимающиеся спортом, молодые, но они попадают в больницу с сердечными заболеваниями. Почему так происходит?

- Во-первых, нужно понимать, как человек занимался физическими нагрузками, потому что бывает, что человек не занимался спортом или занимался им до 20 лет, а потом в 50 лет решил пойти бегать. Нельзя начинать заниматься наобум. Нужно пройти обследование, понять, что сердце здоровое, что ты можешь эту нагрузку выполнять. В таком возрасте нельзя просто начать бегать, ничем хорошим это не закончится. А статические нагрузки вообще не очень хорошо влияют на сердце.

- Получается, тем, кому за 50, лучше вообще не браться за спорт?

- Нет, нужно обязательно, но это должны быть четко дозированные физические нагрузки. Нужно готовить себя.

- Как человеку 35 лет понять, что у него начались проблемы с сердцем и сосудами?

- Внешних признаков не будет. У человека может быть гипертония – повышенное давление, но ему ничего не мешает: у него не болит голова, нет «мушек» перед глазам. Но любой человек должен знать свое давление. Если ваше давление выше 135 и 85 – это уже не норма в любом возрасте. Также необходимо знать свой уровень холестерина, ведь бляшка растет в сосудах десятилетиями. Она не растет один год, не возникает за секунду. Она может начать расти с 15 лет, а клинические проявления, когда человек поступает в диспансер с инфарктом, начинаются в возрасте 65 лет. Поэтому при высоком уровне холестерина нужно обследоваться и принимать соответствующие лекарства, а также адекватные физические нагрузки. Сейчас существуют так называемые биомаркеры, при которых можно выявить сердечную недостаточность. Человека может ничего не беспокоить, но специалист уже может по таким маркерам определить заболевание и назначить дополнительное обследование.

- А правда, что у мужчин и женщин сердечно-сосудистые заболевания проявляются и протекают по-разному?

- Протекают они одинаково. Проявляются они в разном возрасте, у женщин за счет гормонов еще плюс 10 лет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. До 60-65 лет по развитию болезни лидируют мужчины, после 65-70 лет количество мужчин и женин, страдающих от таких заболеваний, становится примерно одинаковым.

- Почему сердце до сих пор не смогло приспособиться к каким-то экологическим проблемам, к тому, какой образ жизни ведет человек?

- Эволюция всегда идет тысячи лет, поэтому мы с вами никогда не увидим приспособления.

- Какие заболевания, не относящиеся к группе сердечно-сосудистых, могут провоцировать болезни этой группы?

- Сахарный диабет признан эквивалентным заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Человек, который болеет сахарным диабетом пять лет, имеет в своем организме изменения сосудов. Среди наших пациентов минимум 35% людей, болеющих сахарным диабетом. Сахарный диабет – самый большой риск. Далее идут хронические заболевания почек. А еще интересный факт: научно доказано, что вакцинация от гриппа и пневмонии у пожилых людей, болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижает на 10-15% риск осложнений.

- Что делать если сдавило где-то в области сердца?

- На самом деле причин этому очень много. От банального остеохондроза до инфаркта миокарда. Вас должен обязательно смотреть специалист. Если возникает боль в области сердца, вызовите скорую, приедут и разберутся.

- Но пока я жду скорую, что мне делать?

- Во-первых, нужно правильно вызывать скорую. Обязательно указывать, что есть боль в области сердца, головокружение, повышенное давление, потому что в этом случае вызов становится первоочередным. Во-вторых, если человек знает, что у него больное сердце, то всегда должен быть нитроглицерин при себе. Также можно регулировать свое артериальное давление при помощи лекарственных препаратов. Самое главное – не суетится. Лечь, дать доступ свежего воздуха.

- Часто знакомые сердечники при болях советуют пить валидол или валерьянку, а помогают ли они?

- Эти препараты оказывают успокоительное действие, но на заболевания сердечно-сосудистой системы это никак не влияет, зато человек расслабляется и может спокойно дождаться скорой.

- А если я брошу пить, курить и стану заниматься в меру спортом, через сколько я стану полностью здоровым человеком?

- Вы проживете на 10 лет дольше, но полностью здоровым человеком не станете никогда, потому что процесс атеросклероза начинается с рождения. И у детей уже есть холестериновые полоски в артериях. Наша задача - сделать этот процесс контролируемым, но мы его не победим. Процесс старения – естественный.

- Многие люди считают, что уровень холестерина зависит от количества поедаемой жирной пищи, это правда?

- В определенном ключе да. Просто так кормить себя жиром не стоит. Характер питания людей зависит от того, насколько у них выражены те или иные сосудистые заболевания.

- Влияет ли погода на количество пациентов, поступающих в диспансер?

- Определенно влияет. Фактор, связанный с погодой и окружающей средой, его влияние на развитие болезней, активно обсуждается во всем мире. Те изменения погоды, которые сейчас происходят, однозначно не идут на пользу сердечно-сосудистой системе. У здорового человека сердце в такую жару работает с огромными перегрузками. Человеку с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно постараться ограничить свои выходы из дома в особенно жаркие периоды дня.