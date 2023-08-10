Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье10 августа 2023 7:55

«Надо больше двигаться, улыбаться и радоваться»: кардиолог рассказал, как укрепить сердце

Самарский кардиолог Дмитрий Дупляков рассказал, как укрепить сердце
Екатерина КУЗЕМА
Молодые пациенты тяжелее переносят болезни сердца, они быстро становятся инвалидами.

Молодые пациенты тяжелее переносят болезни сердца, они быстро становятся инвалидами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Дупляков – главный кардиолог Самарской области. Каждый день врач сталкивается с гипертензией у пациентов, коронарным синдромом, ишемической болезнью сердца. За плечами у мужчины около 170 научных статей и тезисов в отечественной и зарубежной литературе.

В интервью «КП-Самара» Дмитрий Дупляков рассказал, как укрепить свое сердце, как распознать сердечно-сосудистые заболевания и о том, что может нам серьезно навредить.

- Как меняется статистика сердечно-сосудистых заболеваний?

- В течение последних лет замечено снижение количества болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями и количества умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Это можно объяснить тем, что ежегодно появляются новые технологии, а также расширяется использование общепринятых технологий.

- А какие заболевания наиболее распространены и наоборот?

- На самом деле таких нет. Все сердечно-сосудистые заболевания распространены повсеместно с небольшими изменениями от региона к региону. На первом месте по количеству болеющих – ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, то есть высокое артериальное давление. Второе место занимает сердечная недостаточность, она же является самой затратной болезнью. Небольшую долю, примерно 7-10%, занимает инфаркт миокарда.

- Что такое сердечная недостаточность?

- Сердце – мышца, которая сокращается с определенной частотой. Частота пульса обычно 70 ударов в минуту. Для того чтобы сердце сокращалось адекватно, с нужной силой, необходим здоровые сосуды и нормальный образ жизни. Когда происходит изменение со стороны сердца, развивается сердечная недостаточность, то есть сердце не может выбрасывать кровь с той силой, с которой требуется организму.

- Как известно, любую мышцу можно накачать. А можно ли накачать сердце?

- Конечно. Мы всегда говорим нашим пациентам - не курить. С этого надо начинать. Также необходимо не забывать: чем меньше мы двигаемся, тем меньше сердце тренируется. Ходьба и физические упражнения – единственная тренировка для сердечной мышцы. Чем больше мы двигаемся, улыбаемся, радуемся, тем крепче становится наше сердце.

- А как часто тренируете свое сердце вы?

- За июль в среднем в день у меня 15 тысяч шагов и 38 минут тренировок. Этого достаточно для правильной нагрузки на сердце.

- Ранее вы говорили, что пациенты очень молодеют. А как на данный момент выглядит молодой пациент диспансера?

- Подавляющее большинство пациентов – лица старше 65 лет. Молодых пациентов существенно меньше, но зато молодое сердце тяжелее переносит болезнь. Если оно заболит, человек достаточно быстро становится инвалидом. У пациентов в возрасте сердце подготовлено, так как изменения происходили постепенно. Суживаются сосуды, кислорода поступает меньше, клетки начинают работать в ограниченном режиме энергообеспечения и сердце привыкает к этому. Поэтому инфаркт у человека в 70 лет протекает более безопасно, чем у человека в 40 лет.

- Часто встречаются люди некурящие, непьющие, занимающиеся спортом, молодые, но они попадают в больницу с сердечными заболеваниями. Почему так происходит?

- Во-первых, нужно понимать, как человек занимался физическими нагрузками, потому что бывает, что человек не занимался спортом или занимался им до 20 лет, а потом в 50 лет решил пойти бегать. Нельзя начинать заниматься наобум. Нужно пройти обследование, понять, что сердце здоровое, что ты можешь эту нагрузку выполнять. В таком возрасте нельзя просто начать бегать, ничем хорошим это не закончится. А статические нагрузки вообще не очень хорошо влияют на сердце.

- Получается, тем, кому за 50, лучше вообще не браться за спорт?

- Нет, нужно обязательно, но это должны быть четко дозированные физические нагрузки. Нужно готовить себя.

- Как человеку 35 лет понять, что у него начались проблемы с сердцем и сосудами?

- Внешних признаков не будет. У человека может быть гипертония – повышенное давление, но ему ничего не мешает: у него не болит голова, нет «мушек» перед глазам. Но любой человек должен знать свое давление. Если ваше давление выше 135 и 85 – это уже не норма в любом возрасте. Также необходимо знать свой уровень холестерина, ведь бляшка растет в сосудах десятилетиями. Она не растет один год, не возникает за секунду. Она может начать расти с 15 лет, а клинические проявления, когда человек поступает в диспансер с инфарктом, начинаются в возрасте 65 лет. Поэтому при высоком уровне холестерина нужно обследоваться и принимать соответствующие лекарства, а также адекватные физические нагрузки. Сейчас существуют так называемые биомаркеры, при которых можно выявить сердечную недостаточность. Человека может ничего не беспокоить, но специалист уже может по таким маркерам определить заболевание и назначить дополнительное обследование.

- А правда, что у мужчин и женщин сердечно-сосудистые заболевания проявляются и протекают по-разному?

- Протекают они одинаково. Проявляются они в разном возрасте, у женщин за счет гормонов еще плюс 10 лет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. До 60-65 лет по развитию болезни лидируют мужчины, после 65-70 лет количество мужчин и женин, страдающих от таких заболеваний, становится примерно одинаковым.

- Почему сердце до сих пор не смогло приспособиться к каким-то экологическим проблемам, к тому, какой образ жизни ведет человек?

- Эволюция всегда идет тысячи лет, поэтому мы с вами никогда не увидим приспособления.

- Какие заболевания, не относящиеся к группе сердечно-сосудистых, могут провоцировать болезни этой группы?

- Сахарный диабет признан эквивалентным заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Человек, который болеет сахарным диабетом пять лет, имеет в своем организме изменения сосудов. Среди наших пациентов минимум 35% людей, болеющих сахарным диабетом. Сахарный диабет – самый большой риск. Далее идут хронические заболевания почек. А еще интересный факт: научно доказано, что вакцинация от гриппа и пневмонии у пожилых людей, болеющих сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижает на 10-15% риск осложнений.

- Что делать если сдавило где-то в области сердца?

- На самом деле причин этому очень много. От банального остеохондроза до инфаркта миокарда. Вас должен обязательно смотреть специалист. Если возникает боль в области сердца, вызовите скорую, приедут и разберутся.

- Но пока я жду скорую, что мне делать?

- Во-первых, нужно правильно вызывать скорую. Обязательно указывать, что есть боль в области сердца, головокружение, повышенное давление, потому что в этом случае вызов становится первоочередным. Во-вторых, если человек знает, что у него больное сердце, то всегда должен быть нитроглицерин при себе. Также можно регулировать свое артериальное давление при помощи лекарственных препаратов. Самое главное – не суетится. Лечь, дать доступ свежего воздуха.

- Часто знакомые сердечники при болях советуют пить валидол или валерьянку, а помогают ли они?

- Эти препараты оказывают успокоительное действие, но на заболевания сердечно-сосудистой системы это никак не влияет, зато человек расслабляется и может спокойно дождаться скорой.

- А если я брошу пить, курить и стану заниматься в меру спортом, через сколько я стану полностью здоровым человеком?

- Вы проживете на 10 лет дольше, но полностью здоровым человеком не станете никогда, потому что процесс атеросклероза начинается с рождения. И у детей уже есть холестериновые полоски в артериях. Наша задача - сделать этот процесс контролируемым, но мы его не победим. Процесс старения – естественный.

- Многие люди считают, что уровень холестерина зависит от количества поедаемой жирной пищи, это правда?

- В определенном ключе да. Просто так кормить себя жиром не стоит. Характер питания людей зависит от того, насколько у них выражены те или иные сосудистые заболевания.

- Влияет ли погода на количество пациентов, поступающих в диспансер?

- Определенно влияет. Фактор, связанный с погодой и окружающей средой, его влияние на развитие болезней, активно обсуждается во всем мире. Те изменения погоды, которые сейчас происходят, однозначно не идут на пользу сердечно-сосудистой системе. У здорового человека сердце в такую жару работает с огромными перегрузками. Человеку с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно постараться ограничить свои выходы из дома в особенно жаркие периоды дня.

Время здоровьяНаше здоровье