Иван Сергеев не стал праздновать гол в ворота "Крыльев Советов". Фото: ФК "Зенит"

«Крылья Советов» в Самаре проиграли «Зениту» во втором туре группового этапа Кубка России. Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и закончилась со счетом 0:1. Единственный гол на счету Ивана Сергеева. Рассказываем, что произошло после матча «Крылья Советов» - «Зенит» 9 августа 2023.

«Вы видели, что я не праздновал»

Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» и впервые после этого события забил в Самаре.

- Каково забивать в Самаре? Больно. Вы видели, что я не праздновал гол. На самом деле всегда приятно приезжать в Самару. Ребята тепло встретили, болельщики тоже. Атмосфера на трибунах была супер! Вспомнилось, как при таком же количестве народу мы здесь в Кубке обыгрывали «Динамо», - поделился ощущениями с «КП-Самара» Иван Сергеев.

«Подготовили игрока, который испортил нам кровь»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин довольно долго общался с Сергеевым после матча.

- О чем говорили? Просил его больше нам не забивать. Так получилось, что мы подготовили футболиста, который испортил нам кровь. Если серьезно, то я Ване сказал: «Ты - лучший, ты всех «скушаешь» и будешь игроком стартового состава «Зенита», - рассказал Игорь Осинькин.

«Аренда в «Крылья»? Закрыли тему»

Еще одним экс-самарцем в составе «Зенита» стал полузащитник Александр Коваленко, вышедший на замену ближе к концу встречи. Футбольный агент Тимур Гурцкая незадолго до матча заявил, что Коваленко может вернуться в «Крылья» на правах аренды. Футболист опроверг эти слухи.

- Не-не, закрыли эту тему. Хотелось бы больше играть, конечно, но думаю, у меня будет шанс и в «Зените», - заявил полузащитник.

О том, что намерений отдавать игрока в аренду нет, сказал и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

- Мы рассчитываем на Коваленко уже в этой части сезона. У нас не так много игроков, чтобы ими разбрасываться. Коваленко еще молодой, он постепенно набирает форму и будет вскоре получать больше игрового времени, - подвел черту под слухами наставник питерской команды.

«Странно, что VAR даже не посмотрел эпизод с падением»

Одним из тех, кто мог повернуть ход матча в пользу «Крыльев», был вышедший на замену полузащитник» Никита Салтыков. Несмотря на молодость никакого мандража, по его словам, он не испытывал.

- Я уже играл против топ-команд за «Акрон», в РПЛ уже успел сыграть против сильных соперников. Так что никакого мандража не было, - подтвердил Никита.

Салтыкова удивило, что судьи не отреагировали на его падение в штрафной площади «Зенита».

- Контакт там точно был, защитник сыграл не в мяч, а в мою ногу. Судья посчитал, что я «нарисовал» падение? В любом случае, мог бы VAR этот эпизод посмотреть хотя бы и разобраться, что к чему, но они даже смотреть не стали, это удивило, - прокомментировал ситуацию полузащитник.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин воздержался от оценки эпизода сразу после игры.

- Я успел посмотреть повтор только на маленьком экране телефона, не готов однозначно сказать. Очень надеюсь, что в том эпизоде все было честно и объективно, - аккуратно сформулировал Осинькин.