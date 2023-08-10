Сызранские нефтяники завоевали «серебро» корпоративной спартакиады

Сызранские нефтяники-баскетболисты второй год чемпионы «Роснефти». Фото: АО «СНПЗ»

В шаге от «золота»

В Мещерском крае встретились более 340 нефтяников из Москвы, Сызрани, Находки, Брянска и Рязани - спортивные сборные девяти предприятий. Три дня спортсмены разыгрывали награды в 11 дисциплинах: легкоатлетической эстафете на длинных и коротких дистанциях, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, шахматах, мини-футболе, перетягивании каната, толкании гири и ядра, бильярде, пулевой стрельбе. Спортсмены Сызранского НПЗ по итогам первенства впервые за историю выступлений на корпоративных спартакиадах стали вторыми в общекомандном зачете. В копилке команды два «золота» - по баскетболу и бильярду, три «серебра» и четыре «бронзы».

В мини-футболе сызранцы заняли второе место. Фото: АО «СНПЗ»

С несколькими наградами вернулся на завод главный инженер проекта отдела организации ПИР Илья Эзбин. Илья занял первое место в беге на 1000 м, второе - в эстафетном забеге, третье - по пулевой стрельбе. Универсальный спортсмен кроме легкой атлетики хорош также в плавании и велогонках - сызранец входит в сборную «Роснефти» по триатлону.

«Серебро» в индивидуальном зачете по гиревому спорту в своей весовой категории получил электрогазосварщик ремонтного производства Виталий Мартынов. Спортсмен выжал 24-килограммовую гирю в классическом рывке 131 раз.

Виталий Мартынов выжал 24-килограммовую гирю 131 раз. Фото: АО «СНПЗ»

- Я всегда увлекался тяжелой атлетикой, - рассказал Виталий Мартынов. - Гирями увлекся 3 - 4 года назад - это самый доступный силовой вид спорта. Гирями можно заниматься везде - в командировках, в квартире, в узких пространствах. «Серебро» - результат достойный, но можно сделать и лучше. Всегда нужно стремиться к победе!

Оператор товарный Екатерина Горбатовская вернулась с игр «серебряным» призером легкоатлетической эстафеты. Спортом увлеклась еще в начальной школе, так что бегает с детства: зимой - на лыжах, летом и в межсезонье - на своих двоих.

- В этом году впервые в спартакиаду включили пулевую стрельбу. Мне предложили попробовать, и я согласилась - пришлось хорошо потренироваться, конечно, - улыбается Екатерина. - Заняла четвертое место - неплохо для первого раза.

Волейболисты завоевали почетную «бронзу». Фото: АО «СНПЗ»

Заводская баскетбольная команда на пике успеха: первая ступень пьедестала покоряется ей второй год подряд. Капитан, заместитель начальника цеха №1 Сергей Мостолярчук увлекся баскетболом еще в университете, так что в игре почти 20 лет. Впрочем, это не единственный вид спорта, в котором он силен: зимой нефтепереработчик успешно выступает за свой завод в лыжных гонках.

- Наша победа не случайна, - говорит Сергей. - С ребятами регулярно - два раза в неделю - тренируемся. Команда сплоченная - мы не только много лет играем вместе, но и дружим семьями. А «серебро» нашей сборной в общекомандном зачете - закономерный результат долгого упорного труда. Это большая работа руководителя сборной в плане ее формирования, отличная организация тренировочных процессов во всех дисциплинах - аренда залов и площадок, закупка инвентаря, привлечение профессиональных тренеров. А самое главное - поддержка спортивного духа заводчан: совмещать тренировки с работой и семейной жизнью непросто.

Сборная Сызранского НПЗ впервые стала «серебряным» призером корпоративной спартакиады. Фото: АО «СНПЗ»

Спорт для всех

Спорт на Сызранском НПЗ в почете. Сотрудники имеют возможность бесплатно заниматься в современном заводском физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда», им компенсируются затраты на тренировки в фитнес-клубах города. Готов соревноваться - заявляйся на межцеховую спартакиаду «Здоровье» по 19 видам спорта, которая проходит в течение года, а по ее итогам формируется заводская сборная. Предприятие поддерживает и спортивные устремления горожан: на средства нефтяников в Сызрани в разные годы построен первый в городе крытый каток «Роснефть Арена», открыты многофункциональные спортивные площадки в трех школах - №№3, 33, 21. На заводе уверены: дружишь со спортом - считай, что уже победил!