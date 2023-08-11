Количество богомолов в регионе могло вырасти по разным причинам – от ранней весны до естественной пульсации численности популяции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Богомолы на городских улицах пока редкость, но вот в полях и на дачных участках встречаются все чаще. Крупные зеленые насекомые порой пугают самарцев, хотя по сути он и не только не опасны, но и даже полезны.

Откуда пришли богомолы

Богомол естественным образом встречается в нашем климате, что же до возросшего числа насекомых, то ученый-энтомолог, доцент кафедры биологии, экологии и методов обучения СГСПУ Сергей Павлов, пояснил, что на это влияет целая череда факторов:

- Эту зиму большинство насекомых перенесло благополучно, плюс - ранняя, короткая весна, отсутствие сильных стихийных бедствий способствовали тому, что число насекомых разных видов значительно возросло в этом году. Но нельзя забывать о таком важном факторе, как флуктуация - пульсация численности популяции.

Что такое волны численности

Все животные развиваются волнообразно, имея максимумы и минимумы популяции. Каждые 7-8 лет число популяции богомолов, как и других насекомых, например, ос, достигает своего максимума. Уже на следующий год их число снижается, и через несколько сезонов достигает минимальных значений.

Узнать шаг волны можно наблюдая за популяцией на протяжении нескольких десятилетий. При этом важно помнить, что природа не часовой механизм и предсказать пиковые значения с точностью до дня невозможно.

Как насекомые готовят нашествие

Чаще всего слово «нашествие» употребляют по отношению к саранче. Ее, кстати, очень много в этом году в Краснодарском крае. К счастью, насекомые пришли на уже убранные поля и урожай не пострадал.

Насекомые, как и все живые существа, передвигаются на новые территории, когда сталкиваются с «перенаселенностью» родной полянки или нехваткой пищи, но расстояние, которое они могут преодолеть, далеко не так велико, как путешествия птиц или некоторых млекопитающих.

- Я не думаю, что богомол может удалиться от места, где вырос, больше чем на 15-20 метров. И это еще неплохой результат в мире насекомых! Некоторые жуки, например, колорадский, даже при угрозе голодной смети не смогут удалиться от «дома» дальше, чем на несколько десятков сантиметров, - рассказал Сергей Павлов.

Насекомые отправляются в путь не имея никакого плана или особого чутья на те места, где их может ждать обильный корм. Они двигаются наугад и в большой части погибают на своем пути вникуда.

Кто такой богомол

Богомол – насекомое-хищник. Эти степные жители предпочитают теплый климат и жизнь в полях. Богомол может вырастать до 11 см в длину, имеет зеленую окраску и характерную форму тела, которую ни с чем не перепутаешь.

Питаются богомолы насекомыми, иногда могут нападать на мелких ящериц. Поэтому там, где живут богомолы, мух и комаров меньше. Так что не стоит пугаться этого насекомого и стараться его раздавить.

Для людей он совершенно не опасен.

Почему в Самаре так много ос в этом году и как с ними бороться, мы рассказывали здесь.