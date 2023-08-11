Стрелял из машины и пытался задавить: житель Самарской области обиделся на ровесника и решил его убить

Мужчина выжил только благодаря плохой меткости нападавшего и своей прыгучести Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области этим летом развернулись разборки в стиле остросюжетного боевика. Житель Жигулевска решил застрелить из машины мужчину, а когда не удалось — попытался задавить. Потерпевший смог выжить только благодаря плохой меткости нападавшего и своей прыткости.

Задумал убийство после ссоры

Все произошло 11 июня 2023 года. 45-летний житель Жигулевска напился в тот день и поссорился со своим ровесником. Обида мужчины была столь сильна, что он задумал убить своего оппонента. Сделать он это решил прямо из машины — в салоне как раз находилось переделанное гладкоствольное ружье.

Житель Жигулевска пытался застрелить мужчину прямо через лобовое стекло автомобиля Фото: СУ СК по Самарской области

Промахнулся и попытался задавить

Злоумышленник схватил оружие и выстрелил через лобовое стекло в мужчину. К счастью, он промахнулся. Тогда преступник предпринял еще одну попытку расправиться с ненавистным ему человеком. Он наехал на потерпевшего, но тот проявил чудеса акробатики. Мужчина решил бороться за свою жизнь до последнего, поэтому каким-то чудом успел запрыгнуть на капот легковушки.

Грозит колония

Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: «Покушение на убийство», «Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Мужчину могут на несколько лет отправить за решетку.

Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях преступления. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

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