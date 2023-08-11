Стрелял из машины и пытался задавить: житель Самарской области обиделся на ровесника и решил его убить

Мужчина выжил только благодаря плохой меткости нападавшего и своей прыгучести
Фото: СУ СК по Самарской области
В Самарской области этим летом развернулись разборки в стиле остросюжетного боевика. Житель Жигулевска решил застрелить из машины мужчину, а когда не удалось — попытался задавить. Потерпевший смог выжить только благодаря плохой меткости нападавшего и своей прыткости.
Все произошло 11 июня 2023 года. 45-летний житель Жигулевска напился в тот день и поссорился со своим ровесником. Обида мужчины была столь сильна, что он задумал убить своего оппонента. Сделать он это решил прямо из машины — в салоне как раз находилось переделанное гладкоствольное ружье.
Житель Жигулевска пытался застрелить мужчину прямо через лобовое стекло автомобиля
Фото: СУ СК по Самарской области
Злоумышленник схватил оружие и выстрелил через лобовое стекло в мужчину. К счастью, он промахнулся. Тогда преступник предпринял еще одну попытку расправиться с ненавистным ему человеком. Он наехал на потерпевшего, но тот проявил чудеса акробатики. Мужчина решил бороться за свою жизнь до последнего, поэтому каким-то чудом успел запрыгнуть на капот легковушки.
Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: «Покушение на убийство», «Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Мужчину могут на несколько лет отправить за решетку.
Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях преступления. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал