В сентябре жителей Самары ждет насыщенная программа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2023 года в Самаре ожидается насыщенная культурная программа. Будет все: литература, театр, а больше всего - музыки. Рассказываем, какие фестивали пройдут в Самаре в сентябре 2023 года.

Фестивали Самары в сентябре 2023 года

Литфест им. Михаила Анищенко

7-10 сентября 2023, Самарская областная научная универсальная библиотека

К участию во Всероссийском литфесте имени самарского поэта Михаила Анищенко приглашаются поэты, прозаики, публицисты и драматурги от 18 до 35 лет. В программе фестиваля - литературные мастер-классы, семинары, литературный турнир, победитель которого получит сертификат на издание собственной книги, интерактивные площадки и специальная программа по грантрайтингу.

«Шостакович. Над временем»

7 сентября - 2 октября 2023, Самарская филармония, 250-1000 рублей

Почти целый месяц любителей классической музыки смогут наслаждаться концертами в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». Музыкальное событие пройдет в Самаре и Тольятти.

Расписание концертов смотрите здесь.

День города

10 сентября 2023, пл. Куйбышева

День города в этом году отметят аккурат в день выборов губернатора Самарской области. Самаре исполнится 437 лет. Кто из звезд эстрады приедет поздравлять горожан, пока неизвестно. Главной площадкой, как и ранее, станет площадь Куйбышева.

«Виват, Баян»!

18-22 сентября 2023, МКТК «Дирижабль», Самарская филармония

21-й международный конкурс «Виват, Баян» соберет молодых музыкантов со свей Росси и ближнего зарубежья. Участников состязания ждет четыре насыщенных дня в 28-и музыкальных категориях. Прослушивания будут проводиться в межвузовском молодёжном концертно-театральном комплексе «Дирижабль». Вход свободный. А завершится событие большим концертом в филармонии организатора и идейного вдохновителя конкурса Сергея Войтенко.

«Волга театральная»

24 сентября - 1 октября 2023, театры Самары

В VI Межрегиональном фестивале «Волга театральная» примут участие муниципальные театры ПФО, прошедшие конкурсный отбор. Спектакли покажут на сценах Самарского драмтеатра, театров «Самарская площадь», «Камерная сцена», «Грань» и ДК Железнодорожников.