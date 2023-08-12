В прошлом туре РПЛ «Крылья» крупно обыграли «Ростов» 5:1, а «Локомотив» крупно уступил ЦСКА 1:4. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Субботнюю программу четвертого тура Российской премьер-лиги откроют «Локомотив» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Москве на «РЖД Арене» в 15:00 по московскому времени (16:00 по самарскому). Рассказываем про игру Локомотив – Крылья Советов 12 августа 2023 года, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча 4 тура РПЛ.

Смотреть матч Локомотив – Крылья Советов 12 августа 2023 онлайн-трансляция 4 тура РПЛ

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» - «Крылья Советов» можно в прямом эфире на калане «Матч Премьер». Начало –в 15:00 по московскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч Локомотив – Крылья Советов

После трех туров чемпионата страны «Локомотив» набрал четыре очка и идет на девятом месте, «Крылья» же с семью очками занимают третью позицию. Несмотря на это фавориты у букмекеров – хозяева. Коэффициенты на победу «Локомотива» в районе 1.7 – 2, когда на победу «Крыльев» около 3.7, а на ничью – 3.8.

Друг с другом «железнодорожники» и самарцы играли 125 раз. Заметный перевес в цифрах у «Локомотива» - 52 победы против 23 у «Крыльев». Вничью команды играли 34 раза.

Последние две игры между этими соперниками закончились с одинаковым счетом 1:1, «Локомотив» в последний раз обыгрывал «КС» в мае 2022 года, игра в Самаре тогда закончилась со счетом 0:1.

«Крылья» в последний раз обыгрывали «железнодорожников» в сентябре 2017 года. Игра проходила в Москве и закончилась со счетом 3:1, у самарцев забивали Евгений Башкиров и Даниил Кленкин, а у «Локомотива» - Алексей Миранчук и Соломон Кверквелия.