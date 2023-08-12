География мероприятия раскинулась от ул. Белорусской на Сухой Самарке до ТЦ «Амбар» и ул. Ташкентской. Фото: vk.com/kvartirnayatriennale
С 14 по 20 августа 2023 года в Самаре пройдет Третья квартирная триеннале. Местные художники покажут свои работы не в музеях и галереях, а в своих квартирах и мастерских. Рассказываем, где и когда пройдет Третья квартирная триеннале в Самаре в августе 2023 и что на ней можно посмотреть.
Первая триеннале прошла в 2017 году. В этом году получено 34 заявки. География мероприятия раскинулась от ул. Белорусской на Сухой Самарке до ТЦ «Амбар» и ул. Ташкентской.
Для удобства все локации триеннале объединены в маршруты. Необходима регистрация.
14 августа
19:00 - Открытие 3-й Самарской квартирной триеннале
Выставка Екатерины Олениной «Без лица»
ул. Осипенко, д. 18, кв. 82
20:00 - Групповая выставка «Плач Накано»
ул. Ново-Садовая, д. 106, кор. 4
19:00 - Анна Луценко. Знакомство с виолончелью
ул. Куйбышева, д. 86, кв. 33.
15 августа
13:00 - Выставка Вали Беляевой, Кати Мячиной «Проект номер один. Путешествия»
ул. Куйбышева, д. 64, кв. 1.
14:00 - В гостях у художника Яны Арбузовой
ул. Водников, д. 69, кв. 4.
18:00–21:00 - Выставка Анастасии Кастор «Двое: я и…»
Пространство «Сион», ул. Куйбышева, д. 68/70.
18:00–21:00 - Презентация колоды карт для игры в «дурака» Дмитрия Птицына
Фотостудия «Тайна Мари», ул. Куйбышева, д. 78, ком. 22.
18:00–21:00 - Выставки Алексея Журавлёва, Анастасии Деревякиной «Морщинки на кончиках пальцев» и Валентина Фёдорова «Дом 41 _____ House 41» (18+)
Фотостудия Art-Place «Куб», ул. Куйбышева, 78, 3 этаж, ком. 70.
10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.
Место встречи: ул. Братьев Коростелевых, 92.
16 августа
18:00–21:00 - Презентация арт-этажа Максима Дёмина «НадВодников»
ул. Водников, д. 28/30, 8 этаж.
18:00–21:00 - Выставка Анастасии Кастор «Двое: я и…»
Пространство «Сион», ул. Куйбышева, д. 68/70
18:00–21:00 - Презентация колоды карт для игры в «дурака» Дмитрия Птицына
Фотостудия «Тайна Мари», ул. Куйбышева, д. 78, ком. 22.
18:00–21:00 - Выставки Алексея Журавлёва, Анастасии Деревякиной «Морщинки на кончиках пальцев» и Валентина Фёдорова «Дом 41 _____ House 41» (18+)
Фотостудия Art-Place «Куб», ул. Куйбышева, 78, 3 этаж, ком. 70.
18:00–21:00 - Художественное объединение «Красный кружок».
Выставка «Редимейды из коллекции Оксаны Стоговой»
Квартирная галерея Оксаны Стоговой: ул. Ленинградская, д. 20, кв. 22.
10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.
Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92.
17 августа
17:00 - Выставка Анны Афанасьевой «Одна_комнатная»
ул. Ново-Садовая, д. 134, кв. 37.
17:00 - Тайный клуб рисовальщиков «Ребро Поллока»
ул. Ново-Садовая 134, кв. 27.
18:00 - Выставка-исследование Игоря Дикалова «Искусство на чёрном: интерпретация и исполнение»
ул. Шверника, д. 2, кв. 7.
20:00 - Выставка Кирилл Ермолин-Луговского «да нет наверное»
+ неформальная встреча с участниками самоорганизации «Электрозавод» (Москва).
ОССИ МИ. ул. Ташкентская, д. 248, 4 подъезд, 6 этаж, кв. 125.
18:00 - Выставка Последних русских художников «Гараж»
Открытие филиала музея современного искусства «Гараж» с мастер-классом реди-мейдов. Дресс-код: парадный.
ул. Тухачевского, д. 3, встреча у входа.
19:00 - Выставка Екатерины Полянских «Расскажите о себе»
ул. Тухачевского, д. 40а.
20:00 - Творческое объединение «Aksometry LAB»
ТЦ «Амбар» (второй центральный вход, рядом c магазинами Intimissimi, Guess, Л'этуаль).
19:00-21:30 - София Ежова и Анна Луценко. Дом, в котором живет искусство.
ул. Куйбышева, д. 86, кв. 33.
10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.
Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92.
18 августа
17:00 - Выставка Николая Синяева и Григория Соболевского «Критическая точка»
ул. Некрасовская, д. 60, оф. 305.
17:00 - Сайтспецифическая выставка Светланы Ивановой и Дениса Изметьева «В ногу со временем»
Бывший антикварный магазин. ул. Молодогвардейская, 67, подвальное помещение.
18:00 - Выставка-перформанс Таисии Аристовой и Татьяны Гавриловой «Рисование телом»
ARTaisiya & MAP School, ул. Молодогвардейская, д. 94, вход через арку в глубину двора.
18:00 - Выставка группы spdplf «Something in the way»
«Дом 77»: ул. Ленинградская 77, 4 этаж, ком. 405.
19:00 - Выставка Сто Рубинова «Музей памяти»
«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, 2-й корпус , 2 этаж, вход через летник бара «Вечно молодой».
19:00 - Клуб аналоговой фотографии. Выставка «Процесс» (18+)
«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, ком. 302.
19:00 - Групповая выставка «Синий коридор»
«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, 2-й корпус, ком. 107, вход через летник бара «Вечно молодой». На входе необходимо называть номер комнаты, в которую вы идете.
10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.
Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92
19 августа
13:00 - В гостях у коллекционера Константина Зацепина
ул. Белорусская, д. 87, кор. 2, кв. 67.
14:00 - Выставка Марии Самойловой «Я не хочу»
ул. Засекина, д. 3. 2 этаж.
15:00 - Выставка Родиона Горьковатого «Хрустальный дворец спустя»
ул. Агибалова, д. 42а, кв. 15.
17:00 - Выставка Последних русских художников «Гараж»
Медиация и аукцион.
ул. Тухачевского, д. 3, встреча у входа.
18:00 - Выставка Екатерины Полянских «Расскажите о себе»
ул. Тухачевского, д. 40А.
20:00 - Творческое объединение «Aksometry LAB»
ТЦ «Амбар» (второй центральный вход,
рядом c магазинами Intimissimi, Guess, Л'этуаль).
13:00 - Выставка Вали Беляевой и Кати Мячиной «Проект номер один. Путешествия»
ул. Куйбышева, д. 64, кв. 1.
14:00 - В гостях у художницы Яны Арбузовой
ул. Водников, д. 69, кв. 4.
14:00 - Выставка-экскурсия Елены Смирновой «Преемственность поколений»
ул. Енисейская, д. 49.
15:00 - Выставка Екатерины Пригарней «Чувства твоей Вселенной»
ул. Венцека, д. 38, встречаемся у бара «Есенин»,
16:00 - Выставка «Редимейды из коллекции Оксаны Стоговой». Художественное объединение «Красный кружок».
Квартирная галерея Оксаны Стоговой, ул. Ленинградская, д. 20, кв. 22.
17:00 - Выставка Николая Синяева и Григория Соболевского«Критическая точка»
ул. Некрасовская, д. 60, оф. 305.
17:00 - Сайтспецифическая выставка Светланы Ивановой и Дениса Изметьева «В ногу со временем»
Бывший антикварный магазин. ул. Молодогвардейская, д. 67, подвальное помещение.
18:00 - Выставка группы spdplf «Something in the way»
Дом 77. ул. Ленинградская 77, 4 этаж, ком. 405.
19:00 - Выставка Сто Рубинова «Музей памяти»
«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, Корпус 2, этаж 2, вход через летник бара «Вечно молодой».
19:00 - Клуб аналоговой фотографии. Выставка «Процесс» (18+)
«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, ком. 302.
19:00 - Групповая выставка «Синий коридор»
«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, 2-й корпус , ком. 107, вход через летник бара «Вечно молодой». На входе Дома 77 необходимо называть номер комнаты, в которую вы идете.
10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.
Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92.
20 августа
12:00 - Выставка Родиона Горьковатого «Хрустальный дворец спустя».
ул. Агибалова, д. 42а, кв. 15.
14:00 - Выставка-экскурсия Елены Смирновой «Преемственность поколений»
ул. Енисейская, д. 49.
12:00 - Выставка Екатерины Олениной «Без лица»
ул. Осипенко, д. 18, кв. 82.
13:00-21:00 - Групповая выставка «Плач Накано»
ул. Ново-Садовая, д. 106, кор. 4.
14:00 - Выставка Кирилла Гурова и Савелия Малахова «Квартирник-51»
ул. Ерошевского, д. 31, кв. 51.
15:00 - Презентация проекта Василия Ничипорука и Евгения Сорокина «Эдем: парк антропологических согласований»
ул. Мичурина, д. 141, кв. 14.
16:00 - Выставка Анны Афанасьевой «Одна_комнатная»
ул. Ново-Садовая, д. 134, кв. 37.
16:00 - Тайный клуб рисовальщиков «Ребро Поллока»
ул. Ново-Садовая 134, кв. 27.
18:00 - Выставка-исследование Игоря Дикалова «Искусство на чёрном: интерпретация и исполнение»
ул. Шверника, д. 2, кв. 7.
19:00 - Выставка Кирилл Ермолин-Луговского «да нет наверное»
+ встреча с художником Кириллом Ермолиным-Луговским
и арт-группой ПНИ (Практики нонспектакулярного искусства)
ОССИ МИ. ул. Ташкентская, д. 248, 4 подъезд, 6 этаж, кв. 125.
10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.
Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92.
17:00, 19:00 - Театр-лаборатория «Самое своё». Пластический
перформанс «Безымянный проект про голос»
Хлебная площадь, д. 4.