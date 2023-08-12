География мероприятия раскинулась от ул. Белорусской на Сухой Самарке до ТЦ «Амбар» и ул. Ташкентской. Фото: vk.com/kvartirnayatriennale

С 14 по 20 августа 2023 года в Самаре пройдет Третья квартирная триеннале. Местные художники покажут свои работы не в музеях и галереях, а в своих квартирах и мастерских. Рассказываем, где и когда пройдет Третья квартирная триеннале в Самаре в августе 2023 и что на ней можно посмотреть.

Первая триеннале прошла в 2017 году. В этом году получено 34 заявки. География мероприятия раскинулась от ул. Белорусской на Сухой Самарке до ТЦ «Амбар» и ул. Ташкентской.

Программа квартирного триеннале 2023 в Самаре

Для удобства все локации триеннале объединены в маршруты. Необходима регистрация.

14 августа

19:00 - Открытие 3-й Самарской квартирной триеннале

Выставка Екатерины Олениной «Без лица»

ул. Осипенко, д. 18, кв. 82

20:00 - Групповая выставка «Плач Накано»

ул. Ново-Садовая, д. 106, кор. 4

19:00 - Анна Луценко. Знакомство с виолончелью

ул. Куйбышева, д. 86, кв. 33.

15 августа

13:00 - Выставка Вали Беляевой, Кати Мячиной «Проект номер один. Путешествия»

ул. Куйбышева, д. 64, кв. 1.

14:00 - В гостях у художника Яны Арбузовой

ул. Водников, д. 69, кв. 4.

18:00–21:00 - Выставка Анастасии Кастор «Двое: я и…»

Пространство «Сион», ул. Куйбышева, д. 68/70.

18:00–21:00 - Презентация колоды карт для игры в «дурака» Дмитрия Птицына

Фотостудия «Тайна Мари», ул. Куйбышева, д. 78, ком. 22.

18:00–21:00 - Выставки Алексея Журавлёва, Анастасии Деревякиной «Морщинки на кончиках пальцев» и Валентина Фёдорова «Дом 41 _____ House 41» (18+)

Фотостудия Art-Place «Куб», ул. Куйбышева, 78, 3 этаж, ком. 70.

10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.

Место встречи: ул. Братьев Коростелевых, 92.

16 августа

18:00–21:00 - Презентация арт-этажа Максима Дёмина «НадВодников»

ул. Водников, д. 28/30, 8 этаж.

18:00–21:00 - Выставка Анастасии Кастор «Двое: я и…»

Пространство «Сион», ул. Куйбышева, д. 68/70

18:00–21:00 - Презентация колоды карт для игры в «дурака» Дмитрия Птицына

Фотостудия «Тайна Мари», ул. Куйбышева, д. 78, ком. 22.

18:00–21:00 - Выставки Алексея Журавлёва, Анастасии Деревякиной «Морщинки на кончиках пальцев» и Валентина Фёдорова «Дом 41 _____ House 41» (18+)

Фотостудия Art-Place «Куб», ул. Куйбышева, 78, 3 этаж, ком. 70.

18:00–21:00 - Художественное объединение «Красный кружок».

Выставка «Редимейды из коллекции Оксаны Стоговой»

Квартирная галерея Оксаны Стоговой: ул. Ленинградская, д. 20, кв. 22.

10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.

Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92.

17 августа

17:00 - Выставка Анны Афанасьевой «Одна_комнатная»

ул. Ново-Садовая, д. 134, кв. 37.

17:00 - Тайный клуб рисовальщиков «Ребро Поллока»

ул. Ново-Садовая 134, кв. 27.

18:00 - Выставка-исследование Игоря Дикалова «Искусство на чёрном: интерпретация и исполнение»

ул. Шверника, д. 2, кв. 7.

20:00 - Выставка Кирилл Ермолин-Луговского «да нет наверное»

+ неформальная встреча с участниками самоорганизации «Электрозавод» (Москва).

ОССИ МИ. ул. Ташкентская, д. 248, 4 подъезд, 6 этаж, кв. 125.

18:00 - Выставка Последних русских художников «Гараж»

Открытие филиала музея современного искусства «Гараж» с мастер-классом реди-мейдов. Дресс-код: парадный.

ул. Тухачевского, д. 3, встреча у входа.

19:00 - Выставка Екатерины Полянских «Расскажите о себе»

ул. Тухачевского, д. 40а.

20:00 - Творческое объединение «Aksometry LAB»

ТЦ «Амбар» (второй центральный вход, рядом c магазинами Intimissimi, Guess, Л'этуаль).

19:00-21:30 - София Ежова и Анна Луценко. Дом, в котором живет искусство.

ул. Куйбышева, д. 86, кв. 33.

10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.

Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92.

18 августа

17:00 - Выставка Николая Синяева и Григория Соболевского «Критическая точка»

ул. Некрасовская, д. 60, оф. 305.

17:00 - Сайтспецифическая выставка Светланы Ивановой и Дениса Изметьева «В ногу со временем»

Бывший антикварный магазин. ул. Молодогвардейская, 67, подвальное помещение.

18:00 - Выставка-перформанс Таисии Аристовой и Татьяны Гавриловой «Рисование телом»

ARTaisiya & MAP School, ул. Молодогвардейская, д. 94, вход через арку в глубину двора.

18:00 - Выставка группы spdplf «Something in the way»

«Дом 77»: ул. Ленинградская 77, 4 этаж, ком. 405.

19:00 - Выставка Сто Рубинова «Музей памяти»

«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, 2-й корпус , 2 этаж, вход через летник бара «Вечно молодой».

19:00 - Клуб аналоговой фотографии. Выставка «Процесс» (18+)

«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, ком. 302.

19:00 - Групповая выставка «Синий коридор»

«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, 2-й корпус, ком. 107, вход через летник бара «Вечно молодой». На входе необходимо называть номер комнаты, в которую вы идете.

10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.

Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92

19 августа

13:00 - В гостях у коллекционера Константина Зацепина

ул. Белорусская, д. 87, кор. 2, кв. 67.

14:00 - Выставка Марии Самойловой «Я не хочу»

ул. Засекина, д. 3. 2 этаж.

15:00 - Выставка Родиона Горьковатого «Хрустальный дворец спустя»

ул. Агибалова, д. 42а, кв. 15.

17:00 - Выставка Последних русских художников «Гараж»

Медиация и аукцион.

ул. Тухачевского, д. 3, встреча у входа.

18:00 - Выставка Екатерины Полянских «Расскажите о себе»

ул. Тухачевского, д. 40А.

20:00 - Творческое объединение «Aksometry LAB»

ТЦ «Амбар» (второй центральный вход,

рядом c магазинами Intimissimi, Guess, Л'этуаль).

13:00 - Выставка Вали Беляевой и Кати Мячиной «Проект номер один. Путешествия»

ул. Куйбышева, д. 64, кв. 1.

14:00 - В гостях у художницы Яны Арбузовой

ул. Водников, д. 69, кв. 4.

14:00 - Выставка-экскурсия Елены Смирновой «Преемственность поколений»

ул. Енисейская, д. 49.

15:00 - Выставка Екатерины Пригарней «Чувства твоей Вселенной»

ул. Венцека, д. 38, встречаемся у бара «Есенин»,

16:00 - Выставка «Редимейды из коллекции Оксаны Стоговой». Художественное объединение «Красный кружок».

Квартирная галерея Оксаны Стоговой, ул. Ленинградская, д. 20, кв. 22.

17:00 - Выставка Николая Синяева и Григория Соболевского«Критическая точка»

ул. Некрасовская, д. 60, оф. 305.

17:00 - Сайтспецифическая выставка Светланы Ивановой и Дениса Изметьева «В ногу со временем»

Бывший антикварный магазин. ул. Молодогвардейская, д. 67, подвальное помещение.

18:00 - Выставка группы spdplf «Something in the way»

Дом 77. ул. Ленинградская 77, 4 этаж, ком. 405.

19:00 - Выставка Сто Рубинова «Музей памяти»

«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, Корпус 2, этаж 2, вход через летник бара «Вечно молодой».

19:00 - Клуб аналоговой фотографии. Выставка «Процесс» (18+)

«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, ком. 302.

19:00 - Групповая выставка «Синий коридор»

«Дом 77»: ул. Ленинградская, д. 77, 2-й корпус , ком. 107, вход через летник бара «Вечно молодой». На входе Дома 77 необходимо называть номер комнаты, в которую вы идете.

10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.

Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92.

20 августа

12:00 - Выставка Родиона Горьковатого «Хрустальный дворец спустя».

ул. Агибалова, д. 42а, кв. 15.

14:00 - Выставка-экскурсия Елены Смирновой «Преемственность поколений»

ул. Енисейская, д. 49.

12:00 - Выставка Екатерины Олениной «Без лица»

ул. Осипенко, д. 18, кв. 82.

13:00-21:00 - Групповая выставка «Плач Накано»

ул. Ново-Садовая, д. 106, кор. 4.

14:00 - Выставка Кирилла Гурова и Савелия Малахова «Квартирник-51»

ул. Ерошевского, д. 31, кв. 51.

15:00 - Презентация проекта Василия Ничипорука и Евгения Сорокина «Эдем: парк антропологических согласований»

ул. Мичурина, д. 141, кв. 14.

16:00 - Выставка Анны Афанасьевой «Одна_комнатная»

ул. Ново-Садовая, д. 134, кв. 37.

16:00 - Тайный клуб рисовальщиков «Ребро Поллока»

ул. Ново-Садовая 134, кв. 27.

18:00 - Выставка-исследование Игоря Дикалова «Искусство на чёрном: интерпретация и исполнение»

ул. Шверника, д. 2, кв. 7.

19:00 - Выставка Кирилл Ермолин-Луговского «да нет наверное»

+ встреча с художником Кириллом Ермолиным-Луговским

и арт-группой ПНИ (Практики нонспектакулярного искусства)

ОССИ МИ. ул. Ташкентская, д. 248, 4 подъезд, 6 этаж, кв. 125.

10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера.

Место встречи ул. Братьев Коростелевых, 92.

17:00, 19:00 - Театр-лаборатория «Самое своё». Пластический

перформанс «Безымянный проект про голос»

Хлебная площадь, д. 4.